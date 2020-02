U&D over, Barbara De Santi si lancia nel mondo della musica: il debutto è super trash

Nel trono over di “Uomini e Donne” siamo abituati a vederla frizzante, spumeggiante, esplosiva, sempre pronta a discutere e litigare con tutti. Lei è Barbara De Santi, una delle dame indiscusse e presenza costante in trasmissione da ormai diversi anni. Barbara non ha mai perso occasione per discutere sia con il parterre maschile che con quello femminile, inimicandosi spesso anche il pubblico.

In passato la De Santi è stata lontana dalla trasmissione per diverso tempo perchè fidanzata, salvo poi tornare una volta rimasta single. Ha spesso discusso con Gemma Galgani e le due donne, che hanno un carattere forte, non se le sono di certo mandate a dire. Anche con Tina e Gianni le liti non sono mancate, fino alla puntata scorsa nella quale Barbara ha lanciato una scarpa e dei biscotti ad indirizzo del cavaliere Marcello, solo perchè la conoscenza non era andata per il verso giusto.

La De Santi oltre a “Uomini e Donne”, sembrerebbe essersi lanciata in una nuova avventura e questa volta c’entra la musica. La dama, insieme a Pamela Rota, Elisa Bussacchetti e Vania Mozzato ha creato un gruppo musicale, le “LoomLoom“, aiutate dal chitarrista Daniele Bonadei. Il 10 febbraio scorso è stato pubblicato il loro primo singolo, dal titolo: “L’estate viene e va“.

E’ stato pubblicato anche il videoclip del brano, si tratta di un videoclip super trash che è possibile visionare direttamente su Youtube. Barbara, insieme alle sue compagne di avventura canta “L’estate viene e va” e indubbiamente l’auspicio suo e delle sue colleghe è quello che il brano possa diventare un vero e proprio tormentone estivo.

La voce canora di Barbara è possibile udirla in apertura, difatti è lei che da il via alla canzone intonando le prime strofe. Chissà che a “Uomini e Donne” non venga fuori questo suo lato inedito, Barbara cantante, e che non sia un buon motivo per attrarre gli uomini. Una cosa è certa, durante la messa in onda dell’ultima puntata del trono over, la De Santi era assente, che fosse impegnata in campo musicale? Non resta che prestare attenzione alla faccenda e vedere come e se evolverà.