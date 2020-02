Uomini e Donne over, Barbara De Santi contro Ida Platano: "Sembri una diva quando sei nei corridoi"

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati tra i protagonisti dell’ultima puntata del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” – in onda il 6 febbraio 2020 – dove hanno aggiornato il pubblico televisivo circa l’andamento della loro storia d’amore, tra nuove incomprensioni e non detti, che creano uteriori distanze e fratture tra la dama ed il cavaliere.

Entrata in studio, Ida si è subito diretta verso l’amica di sempre, la roccia su cui si è sempre appoggiata nei momenti più brutti, cioè Gemma Galgani, che stavolta ha trattenuto le emozioni e le lacrime. La dama torinese, infatti, è ormai nota per la sua estrema sensibilità, che la porta a cedere alla commozione e al pianto di sovente.

A lanciare una battutina sferzante ed ironica contro la Galgani, stavolta è proprio la conduttrice del programma, Maria De Filippi, che prima che Ida e Riccardo iniziassero il loro confronto, ha chiesto alla torinese se già si fosse sciolta in un pianto. Subito dopo a prendere la parola è Riccardo, che inizia con il dire che con Ida è andato tutto bene. Sarà proprio così?

Barbara De Santi svela un inedito su Ida Platano

Dietro le domande di Maria, Riccardo ha rivelato che ancora non si è del tutto trasferito a casa di Ida a Brescia, ma fa ancora la spola con Taranto, la sua città di origine. La conduttrice chiede allora al cavaliere per quale motivo non ha passato il Natale con Ida. A questo punto ha preso la parola Ida, che ha ammesso che da parte del suo compagno non c’è stato un vero e proprio invito.

Insomma i due sembra nelle more di organizzare per le festività natalizie, hanno pure litigato, quindi la decisione su dove passare il Natale è stata accantonata. In compenso i due sono stati insieme a Capodanno. Maria ha cercato di capire se nei programmi futuri di Riccardo ci sia l’intenzione di trovare lavoro a Brescia, ed effettivamente sembra che il cavaliere, attualmente in cassa integrazione, abbia incominciato a prendere dei contatti a Brescia per alcune posizione lavorative.

Ida è sembrato fosse allo scuro di queste novità lavorative di Riccardo. Come di consueto la De Filippi fa ai suoi ospiti delle domande molto dirette, così è stato anche con Ida alla quale ha chiesto: “Sei felice?“. La dama ammette di essersi ripresa, di uscire e di sentirsi bene. Ida però continua a dire che con Riccardo ci sono tantissime cose che non vanno.

La Platano racconta di un episodio che è successo i primi di gennaio, durante il quale Riccardo l’ha attaccata definendola una persona incoerente. La dama aveva infatti proposto al cavaliere di rimanere a casa sua e non andare in albergo, una decisione che andava contro quello che aveva sempre detto e fatto Ida in precedenza.

Riccardo chiarisce che il motivo della loro discussione riguardava il fatto che lui si sente talvolta disprezzato dalla Platano. Ida ha tenuto a puntualizzare che le sue sono delle esortazioni nei confronti di Riccardo, specialemente per quel che riguarda l’aspetto lavorativo. A questo punto è intervenuta Barbara De Santi che ha rivelato di aver incontrato la coppia in un centro commerciale, ma che non sembravano affatto contenti.

La De Santi centra subito il punto dei problemi della coppia, dicendo: “Avete problemi di comunicazione!“. Ida e Riccardo ammettono di avere dei problemi in questo senso, poi la bresciana rivolgendosi alla De Santi, lancia un monito: “Come non ti saluto qua non ti saluto neanche fuori, io non sono falsa“.

Barbara De Santi non ci sta e replica caustica: “Tu sembri una diva quando sei nei corridoi“; insomma la dama mantovana fa emergere un lato della Platano finora sconosciuto al grande pubblico. Secondo Barbara la coppia non trasmette alcuna emozione, amore piuttosto sono un continuo battibecco ed incomprensione.

Tra i tanti motivi di discussione che hanno creato degli attriti tra Ida e Riccardo, c’è stato anche la dimenticanza di Riccardo di aver fatto gli auguri a Gemma. La torinese ha fatto notare a Riccardo che ancora una volta non ha tenuto in considerazione ciò che è importante per la sua amica.