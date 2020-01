U&D over, Barbara De Santi e la curiosità su Maurizio Costanzo: nel web esplode la polemica

Barbara De Santi ha tirato in ballo il rapporto tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, sposati dal 1995, e ha ricevuto per tutta risposta una chiara e dettagliata analisi sulla sua relazione con Marcello, il cavaliere che ha iniziato a conoscere da un po’ di tempo a questa parte. Una situazione insolita, infatti raramente la De Filippi prende la parola nel trono over, ma oggi a “Uomini e Donne” non ha potuto fare altrimenti.

Barbara si trovava al centro studio con Marcello e stava ricevendo alcune critiche riguardanti il fatto che la differenza di età fra loro non le permetteva di provare attrazione fisica e non le faceva portare la loro conoscenza su un piano diverso rispetto ad una bella sensazione di amicizia. La De Santi, al culmine del fastidio, si è rivolta direttamente alla padrona di casa e le ha chiesto se ai tempi della frequentazione con Maurizio Costanzo riceveva così tante critiche.

Dopo aver confermato i 24 anni che la dividono dal suo consorte, Maria ha anche confermato il fatto di aver ricevuto molti dissensi per via di questa differenza di età. La De Santi era tutta compiaciuta per questa analogia che l’avvicinava empaticamente alla De Filippi, ma gli entusiasmi si sono smorzati grazie all’intervento di Gianni Sperti che ha precisato: tra la De Filippi e Costanzo c’era amore, tra lei e Marcello del sentimento nemmeno l’ombra!

Uomini e Donne over, la risposta di Maria De Filippi

Allora anche la conduttrice, dal pulpito dei suoi gradini, ha sentenziato: “Aveva una testa. Sinceramente non ti ho mai sentito dirlo (cioè il fatto che Barbara avesse mai detto che Marcello abbia una testa che l’affascinava n.d.r.). Ti ho solo sentito dire che puzza di fumo. Non hai detto ‘Mi piace come parla, che possa diventare un punto di riferimento, che mi possa far crescere’. Ho sentito dire è vestito meglio di quelli in prima fila, Chi vivrà, vedrà“.

Sul web, alcuni utenti non hanno gradito l’atteggiamento di Barbara De Santi reputato troppo intraprendente nei confronti di Maria De Filippi, notoriamente reticente a parlare della sua vita privata. Inoltre, anche le critiche a Marcello non sono state certo condivise dal popolo del web che, per la maggior parte, è stato infastidito dalla troppa severità della De Santi nei confronti dell’uomo e nel giudizio generale che ha dato del parterre maschile e più precisamente su Mattia e sul fatto che, quando si è alzato per ballare, aveva la camicia infilata nelle mutande che spuntavano dai pantaloni.