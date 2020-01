"U&D over" 29 gennaio, Maria De Filippi censura frasi shock: "Meglio non dirlo". L’attacco a Gemma: "Sei logorroica"

Il trono over di “Uomini e Donne” sta per prendere una piega dura e inaspettata. Alcuni cavalieri e alcune dame sono pronti per sganciare bombe sulle rispettive conoscenze che hanno dell’incredibile. Al centro di tutto questo troviamo il triangolo amoroso Armando – Veronica – Roberta.

Incarnato, già da tempo al centro di polemiche per una sospetta relazione al di fuori del programma, ora sembra destinato a far parlare nuovamente di sé per un’altra questione riguardante le sue affermazioni in merito alla conoscenza con Veronica Ursida.

Incarnato si è rivolto alla dama, accusandola di essere stata troppo intraprendente durante il loro primo avvicinamento passionale: “Una donna che, al primo approccio fisico, è in un determinato modo, non va bene!“, provocando la furia di Veronica che rimane incredula e basita davanti a queste dichiarazioni molto forti di Armando.

Uomini e Donne over, l’intervento di Maria De Filippi

Si passa poi a Roberta di Padua che invita sempre la Ursida a dichiarare cosa le ha riferito Armando su di lei, ma ecco che succede l’imprevisto e si rende necessario l’intervento di Maria. Infatti, quando Roberta dà il via libera a Veronica di poter raccontare il tutto, la De Filippi la stoppa: “No, Roberta, no! Siccome so cosa hai detto – riferendosi a Veronica – preferirei che non venisse detto qua!“, facendo intendere che siano dichiarazioni davvero forti, infatti Roberta sottolinea: “Pensa un po’!“.

Sempre Armando ha attaccato Barbara De Santi e la sua conoscenza con il cavaliere Marcello, insinuando che la dama non è mai davvero interessata ad approfondire un rapporto perché vuole continuare a rimanere nel programma: “Tu ti rapporti alle persone che non ti piacciono perché non vuoi creare nulla!“.

E’ la volta di Samuel Baiocchi che viene criticato per aver permesso ad Aurora di pagare il conto. Anche Gemma Galgani passa all’attacco di Aurora: “Volevo sapere se le batteva il cuore, perché con Jean Pierre ci ha messo due mesi per capire che non le batteva“, ricevendo per tutta risposta: “Non faccio il tuo gioco Gemma, non ti sento, sei una logorroica“. Alessia, invece, rivela che appena iniziata la cena con Samuel, l’uomo l’ha avvisata che l’avrebbe senza dubbio baciata e questo ha spento i suoi entusiasmi.