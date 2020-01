"U&D over" 28 gennaio: Gemma affascinata da Emanuele, Tina: "Sei rifatta". Gianni contro Anna: "Non fingere!"

Nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 28 gennaio, del trono over di “Uomini e Donne” ne vedremo delle belle. Tutto inizia con la pesata di Tina Cipollari che, sostenuta da un affaticato Gianni, si rifiuta di salire sulla bilancia conscia, forse, di aver fatto qualche sgarro di troppo durante le festività natalizie.

Quando entra Gemma Galgani in studio, ancora indispettita da ciò che è successo poco prima, la Cipollari accoglie la sua amica/nemica con un’indisponenza più accentuata del solito. La Galgani lo nota e quindi le chiede: “Sei nervosa per la bilancia?” con una risatina capace di accendere l’ira dell’opinionista che passa all’attacco poco dopo accusando Gemma di essersi rifatta: “Ti sei rifatta e si vede“.

Uomini e Donne ove, il nuovo corteggiatore di Gemma e la delusione di Anna Tedesco

Dopo questo acceso scontro, entra in studio per conoscere la Galgani il signor Emanuele, un cavaliere arrivato da Parma che porta in dono una rosa rossa. Si siede davanti a Gemma e si presenta dicendo che nella vita è un personal trainer di arti marziali, un particolare che sembra piacere molto la dama di Torino che gli sorride già entusiasta. Sembra questo un segno che Gemma possa essere stata piacevolmente colpita dall’uomo.

E’ la volta di Anna Tedesco che racconta la sua uscita con Mattia. Si siedono al centro e la Tedesco fa sapere che si sono incontrati e hanno fatto una passeggiata sulla spiaggia e si sono baciati. Lei sembra molto contenta di questa nuova conoscenza, ma scopre che Mattia dovrà uscire con Valentina Autiero e afferma delusa: “Adesso sto scoprendo queste cose”.

Gianni passa all’attacco: “Ma perché adesso Anna fa finta di cadere dal pero, una donna matura sa benissimo che sta uscendo con un ragazzo più giovane e la cosa potrebbe benissimo non andare avanti“, vedremo cosa deciderà a questo punto Anna, se continuare o fermarsi con Mattia.

Entra anche Marcello e dal sorriso che Barbara De Santi gli rivolge, sembra che tra i due le cose stiano andando per il meglio. Per saperne di più dobbiamo, però, aspettare la puntata di oggi che andrà in onda, come al solito, su Canale 5 dalle 14.45.