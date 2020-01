Uomini e Donne over, Jeanette racconta la sua verità su Armando. Tina sentenzia: "Voi due state insieme!"

Nella puntata del trono over di “Uomini e Donne” andata in onda giovedì 23 gennaio, si è creata una situazione molto tesa e i toni si sono notevolmente alzati. Tutto nasce da alcune dichiarazioni di Jeanette, la donna chiamata in trasmissione per chiarire le tante segnalazioni arrivate alla redazione del programma che insinuavano che tra lei e Armando Incarnato ci fosse una relazione, nonostante l’uomo continuasse a stare in trasmissione.

Jeanette si è seduta a centro studio con Armando e ha spiegato che la relazione con lui risale a molti anni fa, durò 5 anni e attualmente i due sono solo uniti da interessi professionali, legati ad un negozio di parrucchieri. Armando racconta che la loro è stata una relazione travagliata, culminata una sera quando Jeanette per rincorrerlo, ha avuto un grave incidente d’auto che le è costato anche un lungo periodo di riabilitazione.

Uomini e Donne over, Tina passa all’attacco di Jeanette e Armando

Veronica Ursida prende la parola e rivela che Jeanette le aveva inviato dei messaggi molto offensivi, tanto che mentre Gianni li leggeva, sono stati completamente censurati. In studio si sono sollevati mormorii di disapprovazione e, dopo questa rivelazione, gli opinionisti e il pubblico presente hanno iniziato ad avere dei dubbi sulla veridicità delle parole di Jeanette.

Soprattutto Tina Cipollari si è schierata contro di lei, argomentando che se una donna inveisce in quei termini contro un’altra donna lo fa solo per gelosia e precisa quanto sia stato vergognoso usare simili parole irripetibili. Poi sentenzia che, secondo il suo parere, i due hanno attualmente una relazione: “Voi siete d’accordo. Dal mio punto di vista, secondo me voi due state assieme”, della stessa opinione è anche il suo collega Gianni Sperti.

Ma Jeanette rigetta tutte le accuse e non ammette nessun sentimento per lui: “Io voglio bene ad Armando ma non provo più un sentimento. Non vorrei più rivivere quello che ho passato in cinque anni con lui” nonostante nel parterre maschile molti abbiano fatto notare che Armando nei suoi confronti usasse un tatto mai visto con le altre dame.