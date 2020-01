U&D over, Antonella Brini e i messaggi poco carini indirizzati a Maria De Filippi

Abbiamo imparato da poco ad apprezzarla nel parterre femminile del trono over di “Uomini e Donne“, lei è la dama Antonella Brini, approdata in trasmissione con l’intento di corteggiare il cavaliere Jean Pierre. Le cose tra la dama e il cavaliere non sono andate a buon fine, ma Antonella è comunque rimasta in trasmissione con l’intento di trovare finalmente l’uomo della sua vita.

Spesso la donna si è scontrata con Gemma, soprattutto nel periodo in cui entrambe frequentavano Jan Pierre. In trasmissione, Maria De Filippi ha sempre assunto un atteggiamento dolce e carino nei riguardi della dama, mentre quest’ultima, in passato, non sempre si è comportata nel migliore dei modi nei riguardi della conduttrice.

Andando con ordine, Antonella attraverso i social in passato ha scritto commenti poco carini ad indirizzo della De Filippi. In particolar modo si è scagliata contro Queen Mary nel periodo in cui quest’ultima ha condotto il “Festival di Sanremo“, in coppia con Carlo Conti. Antonella, nello specifico, si è focalizzata sulla mascolinità della conduttrice.

Nel post pubblicato su twitter, naturalmente nel 2017, la donna ha utilizzato parole importanti: “Tutta la mascolinità della De Filippi si vede in questo quadretto“. La foto annessa ritraeva la De Filippi e Rocio Munoz Morales. Antonella ha poi invitato Maria a lasciarsi un pò andare: “Se scoppia una bomba la De Filippi non si sposta di un millimetro! E muoviti un pò Maria, lasciati andare!“.

Insomma parole non proprio carine quelle utilizzate dalla dama del trono over, eppure oggi fa parte del parterre femminile nella trasmissione ideata e condotta proprio da Maria De Filippi. In trasmissione Antonella non ha mai fatto cenno a critiche nei riguardi della padrona di casa e Maria probabilmente non avrà mai letto i commenti della dama. Ma d’altronde si sa quando ti metti in gioco e conduci Sanremo, le critiche piovono da ogni dove.