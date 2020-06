U&D, Nicola Vivarelli continua con Gemma e non molla la presa: il commento che spiazza

“Uomini e Donne” si è preso la sua solita pausa estiva, ma questo non sembra affatto preoccupare Nicola Vivarelli e Gemma Galgani che continuano la loro conoscenza anche lontano dalle telecamere di Canale 5. Dopo vari avvistamenti anche a Torino, città della dama più famosa del trono over, arriva ora anche un commento sui social che spiazza.

Nicola Vivarelli è stato bersagliato da un mare di critiche, in molti lo hanno accusato di non essere interessato a Gemma, ma alla notorietà che questa conoscenza gli avrebbe portato. Lui non ha mai mollato e ha continuato a corteggiare la Galgani in tutti i modi possibili, anche durante le restrizioni causate dall’emergenza Covid-19.

Uomini e Donne, la risposta di Nicola Vivarelli ad un fan

I fan più attenti, in queste ore, hanno notato una risposta di Vivarelli che ha lasciato di stucco. In pratica, Sirius – il nick usato dal ragazzo nella chat che li ha fatti incontrare – ha risposto ad un commento lasciato da un fan nella sua pagina social: “Lo sai, io ti vedo bene con Gemma, poi qualsiasi luogo va bene: mare, monti laghi ecc. Sono le persone con le loro differenti emotività che fanno la differenza”.

Queste le parole del followers sostenitore della coppia e Nicola ha gradito non poco questo pensiero, tanto che in risposta ha postato un bel “100” che indica il pieno assenso e la completa approvazione. Insomma, Vivarelli ha voluto far sapere a chi lo segue che anche lui “si vede bene con Gemma“.

Sicuramente avrà fatto molto piacere alla dama di Torino – fortemente criticata sul web in queste ore – leggere quella risposta e anche se le critiche per la loro frequentazione sembrano non placarsi, a loro non sembra interessare e continuano a viversi come. Staremo a vedere cosa riserverà questa estate che promette scintille. Speriamo solo per Gemma che un eventuale ritorno alla realtà non sia troppo traumatico per lei.