Gemma Galgani duramente criticata per la sua relazione con Nicola Vivarelli

Che sia la coppia più discussa di sempre, da quando esiste il trono over del famoso dating show “Uomini e Donne”, questo era già a conoscenza di molti; infatti Gemma Galgani, sempre al centro di aspre critiche e commenti negativi a causa del suo comportamento da molti ritenuto lunatico, in questo ultimo periodo sembra essere più criticata del solito ed il motivo è presto detto.

Da quando ha deciso di iniziare la sua love story con Sirius, nome d’arte di Nicola Vivarelli, anni 26, mentre la Galgani di anni ne compie 70, la critica è dietro l’angolo ogni giorno. Quasi quotidianamente infatti la Galgani riceve non poche critiche e stoccate, sia dai suoi haters che dai suoi ex cavalieri, come Giorgio Manetti e Juan Luis Ciano.

In una recente intervista al settimanale “Nuovo“, Manetti critica in maniera aspra la scelta della Galgani di voler frequentare un ragazzino con un divario generazionale di 44 anni: “Non la riconosco più…Credo che ci vorrebbe buon senso, ma soprattutto dignità“. Per Manetti infatti il tutto sembra architettato di proposito, con il solo scopo di attrarre pubblico e attenzioni.

A corroborare la critica ci pensa anche Lorenzo Riccardi, che aggiunge, a proposito del relazione della Galgani con Sirius: “E’ davvero una brutta cosa prendere in giro il pubblico“. Non si risparmia invece Juan Luis Ciano, che dopo la forte notizia appresa qualche giorno fa riguardo alla sua nuova inserzione su internet, ovvero quella di proporsi come accompagnatore per signore, Ciano ritorna alla carica, criticando anche lui Gemma.

Infatti Ciano ha di recente affermato: “Come si può pensare di avere una relazione con un ragazzino? […]A me sembra di assistere alla solita storia: arriva un uomo, lei si innamora, diventa gelosa e vuole un bacio…Sempre lo stesso copione…“. A quanto pare sono davvero in pochi quelli a favore di questa bizzarra relazione.