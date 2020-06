U&D, l’ex corteggiatore di Gemma, Juan Luis Ciano, diventa accompagnatore per signore

Si ritorna a parlare di un personaggio molto noto nel mondo del famoso dating show “Uomini e Donne“, nella fattispecie, nel trono over. Il famoso corteggiatore, Juan Luis Ciano, che all’epoca ha tentato di conquistare il cuore di Gemma Galgani, ma senza il successo sperato, è stato di recente protagonista di un fatto molto singolare.

L’uomo di origini partenopee infatti, dopo aver definitivamente rinunciato a corteggiare Gemma Galgani in quanto la donna, a più riprese, aveva poi deciso di interrompere la relazione, dopo alcune segnalazioni arrivate sul conto del partenopeo, oggi Juan Luis ha deciso di ritornare in piazza, ma sotto un profilo più “professionale“.

Pare infatti che il noto blog ilvicolodellenews.it abbia scovato un annuncio di Ciano, dove si proponeva di diventare un accompagnatore per signore, una figura galante atta a presenziare in serate importanti, fungendo, all’occorrenza anche da finto fidanzato o semplice autista. Secondo le talpine del vicolo infatti, sembra che Ciano, dietro ovviamente una congrua somma di denaro, sia disposto a diventare un accompagnatore.

Nell’annuncio si legge che Ciano si è proposto come personal shopper, autista privato e anche come attore per interpretare ruoli come il finto fidanzato, finto marito, finto collega; insomma una figura completa e versatile all’occorrenza. Ovviamente la cosa ha scatenato non poca sorpresa da parte dei fan del dating show.

Intanto Gemma è intenta a vivere la sua relazione, seppur molto discussa dal popolo del web, con il suo nuovo fidanzato Nicola Vivarelli, in arte Sirius, di tanti anni più giovane di lei, ma nonostante il fuoco iniziale, oggi Gemma sta iniziando a nutrire qualche dubbio sul proseguimento della storia con il ragazzo, in molti infatti sostengono che non hanno un futuro insieme.

Non mancano comunque le critiche da parte degli haters della Galgani; in tanti infatti sono coloro che invitano la donna a non presentarsi più sul piccolo schermo, se non vuole più ricevere critiche, ma la Galgani risponde a tono e con fare sprezzante esclama: “Ma quanta saggezza“.