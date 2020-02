U&D, Luigi Mastroianni e Mara Fasone avvistati insieme

Mara Fasone e Luigi Mastroianni hanno partecipato nelle vesti di tronisti al programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne“ nel corso dell’edizione del 2018/2019. Mara ha abbandonato il trono senza scegliere nessuno dei suoi corteggiatori per alcune problematiche da risolvere a livello personale e Luigi ha invece scelto la corteggiatrice Irene Capuano ma dopo pochi mesi insieme la storia d’amore tra i due giovani è terminata ufficialmente lo scorso ottobre per alcune incompatibilità caratteriali e le numerose discussioni che si erano trovati a vivere.

Luigi già durante l’esperienza televisiva a “Uomini e Donne” ha manifestato il suo interesse ed apprezzamento verso la conterranea Mara, tanto da aver commentato il video di presentazione della giovane con le seguenti parole: “E’ più bella dentro che fuori”. Il tronista ha infatti messo in discussione il suo trono tanto da richiedere un’esterna con lei e considerare l’idea di passare a corteggiare la bella siciliana.

Mara dal canto suo ha ricambiato le parole positive espresse da Luigi, definendolo il suo corteggiatore preferito. Luigi è stato infatti corteggiatore della tronista Sara Affi Fella, nel corso dell’edizione 2017/2018 del dating show di Canale 5, da cui è stato infine scelto.

Nonostante ciò le cose tra loro non sono si sono evolute: Luigi è rimasto sul trono ed alla fine ha scelto Irene Capuano e Mara ha abbandonato il programma televisivo senza scegliere nessuno dei suoi numerosi pretendenti.

Nelle ultime ore però una lettrice del sito di gossip “Isa e Chia” ha avvistato Mara Fasone e Luigi Mastroianni insieme a Palermo in un noto ristorante ‘Amecasa’ intorno alle 23:15. La ragazza ha testimoniato l’avvistamento con alcuni scatti ed ha rivelato come Mara e Luigi sembrassero essere in grande confidenza e conoscersi da un bel po’, tanto da essere arrivati insieme ed essersi dimostrati molto vicini.