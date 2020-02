Uomini e Donne, scintille in studio fra le troniste Giovanna e Sara

Le puntate di Uomini e Donne promettono scintille non solo per il trono over ma anche per quello classico. Infatti, l’avvento delle due nuove troniste, Sara e Giovanna, non ha fatto altro che rendere la rubrica ‘classica’ della trasmissione molto frizzante. Come avviene nel trono over con i siparietti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, così il trono delle due dame promette fuoco e fiamme per le prime frecciatine scambiate.

Galeotto fu il corteggiatore e l’appuntamento al buio. Infatti, il pomo della discordia sembrerebbe avere un nome ben preciso: Sonny. Quest’ultimo, dopo essere sceso senza sapere chi avesse trovato dall’altra parte, ha poi accettato di corteggiare la tronista Sara. Per un primo periodo, il ragazzo, è stato portato in esterna fino a quando la ragazza non ha deciso di lasciarlo temporaneamente ai box.

Con l’arrivo del ciclone Abate, il ragazzo ha smesso di restare fermo a guardare lo sviluppo delle relazioni di Sara ed ha accettato di uscire con la bella Giovanna. Tra i due subito è scattata una scintilla ‘fisica’. Infatti dopo che il corteggiatore ha fatto notare alla tronista la bellezza dei suoi occhi e del lato B, lei ha subito ribattutto con le seguenti parole: “Mi fai sangue”. Dopo tali dichiarazioni è scoppiato il finimondo tra le due ragazze.

Armate fino ai denti

L’esterna tra Giovanna e Sonny ha scatenato l’ira funesta della bella Sara che ha definito la collega in questo modo: “Sei una gatta morta”. Dopo le dichiarazioni della tronista, le due sembrerebbero aver palesato l’antipatia reciproca e un modus operandi diametralmente opposto. Per un Sonny scaricato da Sara, c’è un Giuseppe che viene definitivamente eliminato anche se, la bella Giovanna, vorrebbe conoscerlo meglio.

Gli opinionisti in studio hanno delle idee molto chiare. Mentre Gianni Sperti continua ad appoggiare la linea di pensiero dell’Abate, Tina Cipollari, imperterrita, sostiene la bella Sara.