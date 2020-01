Uomini e Donne, partito il trono di Daniele Dal Moro

Niente trono over per l’inizio dell’ultima settimana di gennaio. Infatti, gli appassionati di Uomini e Donne, hanno avuto modo di apprezzare l’arrivo del nuovo tronista. Veneto, occhi color ghiaccio, moro come un vero adone. Si tratta di Daniele Dal Moro già noto per la sua ultima partecipazione al Grande Fratello dove a trionfare è stata la sua ex fidanzata Martina Nasoni. In molti ricorderanno le loro diatribe nella casa per un amore tormentato e mai consolidato abbastanza.

Daniele, succedendo ormai di diritto al tronista uscente Giulio Raselli, ha subito avuto modo di conoscere molte corteggiatrici giunte in trasmissione per un appuntamento al buio. Nei fatidici 40 secondi di conoscenza, il Dal Moro ha avuto modo di apprezzare alcune ragazze che sono approdate nel dating show per una nuova avventura. Una fra tutte che sembrerebbe aver fatto breccia negli interessi del ragazzo è sicuramente la mora di Roma Ginevra. Alcuni fan, sui social network, hanno subito notato come la ragazza abbia gli stessi colori della Nasoni.

Per una ragazza che resta tante altre che invece sono andate via. Daniele, sin dai tempi del Grande Fratello, non ha mai nascosto il suo carattere molto determinato e pragmatico. Infatti, appena giunto in trasmissione, non si è nascosto dietro ad un dito e ha utilizzato la carineria che lo contraddistingue per ringraziare ipotetiche corteggiatrici palesando loro la mancanza di voler approfondire una qualsivoglia conoscenza.

La prima esperienza televisiva

Come molti sapranno, il nuovo tronista Daniele Dal Moro, non è del tutto novizio al mondo televisivo. Infatti è stato vicinissimo alla vittoria dell’ultimo Grande Fratello Nip. Molte sono le fan che hanno seguito ed apprezzato le sue gesta all’interno della casa ed ora siamo sicuri che molte saranno le telefonate che giungeranno in trasmissione per corteggiarlo.

Durante l’esperienza nel reality show di canale 5, Daniele era diviso tra due fuochi. Da un lato era tentato nell’approfondire una conoscenza con Erica Pinamonte e dall’altra c’era la ragazza col cuore di latta, Martina Nasoni.