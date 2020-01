Daniele Dal Moro a "Uomini e Donne", Martina Nasoni: "Si è comportato da vigliacco"

Non è più un segreto oramai la notizia che il bel Veronese, ex partecipante della passata edizione del “Grande Fratello“, ossia Daniele Dal Moro, abbia sostituito Giulio Raselli nel ruolo di tronista del noto dating show “Uomini e Donne“, condotto come sempre da Maria De Filippi; ma c’è qualcuno che non ha gradito questo nuovo ruolo del ragazzo.

A non aver di certo apprezzato la nomina a tronista di Daniele è stata la sua ex fidanzata Martina Nasoni, anche lei partecipante, e per di più vincitrice del GF della passata edizione. Come in molti sanno, tra i due nacque l’amore proprio davanti le telecamere del programma; durante lo loro permanenza nella casa tutto fu molto veloce e repentino.

Col tempo però, al di fuori della casa, le cose sono cambiate tra i due, e tra alti e bassi, a dicembre scorso c’è stato l’ultimo “basso” che ha messo la parola fine alla loro relazione. Chi ha sofferto più di tutti è stata la Nasoni, che appariva decisamente innamorata del ragazzo.

In una lunga intervista sul settimanale “Di Più Tv” la “Ragazza con il cuore di latta” (così venne soprannominata la Martina) si apre al pubblico e spiega le reali motivazioni della storia troncata con Dal Moro. A tal proposito Martina afferma: ” Mi ha spezzato il cuore, ma sono ancora innamorata di lui“, aggiungendo.

La Nasoni inoltre afferma che nei periodi fatti di pause di riflessione, la ragazza aveva partecipato al provino di “U&D”, ma pare che quando Daniele scoprì la faccenda non la prese bene, così Martina rifiutò di parteciparvi per amore: “Quando Daniele ha capito che mi stava perdendo, ha cambiato atteggiamento. E mi ha chiesto di ritornare insieme, di riprovarci.“

La ragazza termina l’intervista augurando a Daniele di trovare l’amore della sua vita, e spera che lui sia felice, nonostante tutto. Martina comunque afferma di essere stata davvero innamorata di lui.