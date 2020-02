Uomini e Donne, Sara Affi Fella: “Cancellerei quasi tutto”

Sara Affi Fella è conosciuta per aver partecipato insieme all’ex fidanzato il calciatore Nicola Panico al docu – reality di Canale 5 “Temptation Island” nel 2017. Al termine della discussa permanenza del villaggio delle tentazioni, in cui Nicola si è avvicinato molto alla single Antonella Fiordalisi, la coppia ha deciso di uscire separata dal villaggio proprio per scelta della bella Sara.

Nel novembre del 2017 la giovane è stata scelta come tronista del programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” e dopo alcuni mesi ha deciso di scegliere Luigi Mastroianni preferendolo al rivale Lorenzo Riccardi. La storia d’amore tra i due giovani è durata però solo alcune settimane, Sara infatti in realtà non aveva mai lasciato Nicola.

La relazione tra i due è stata dunque nascosta per tutta la partecipazione della ragazza al dating show. Le critiche rivolte a Sara per quanto successo sono state molto dure, tanto da spingere la giovane a cancellare il suo profilo Instagram personale.

Attualmente le cose per l’ex tronista si sono sistemate e sembra aver finalmente ritrovato la serenità anche in campo sentimentale accanto al calciatore Francesco Fedato. Sara ha speso parole piene di amore ed affetto per il compagno: “Francesco è l’amore della mia vita, è stato fondamentale per la mia rinascita insieme alla mia famiglia e ai miei amici. Mi è stato vicino quando tutto era nero, se ho ricominciato a vivere è stato grazie a lui.”

Sara ha infatti rivelato di aver vissuto un periodo molto duro e difficile anche a causa delle feroci critiche e cattiverie ricevute, se potesse cancellerebbe tutto ciò che è successo ma in questo momento preferisce non parlarne, lasciarsi tutto alle spalle e concentrarsi sul fututo. Queste le sue parole: “Io ho sbagliato, lo ammetto, ma sono certa che quelli che mi augurano la morte sono peggio di me. Io ora sono una persona migliore, ma loro non cambieranno mai”. Sara ha infine confidato di desiderare riprendere gli studi, interrotti durante il difficile periodo vissuto, in modo da rendere felici ed orgogliosi i suoi genitori.