U&D, Lorenzo Riccardi insulta una fan: interviene Deianira Marzano contro la fidanzata Claudia Dionigi

Lorenzo Riccardi è diventato negli anni un volto onnipresente nel trono classico del programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Prima come corteggiatore per ben due edizioni e dopo non essere stato la scelta dalle troniste, è riuscito ad approdare lui stesso al trono.

Uscito dal programma con la sua Claudia Dionigi, eccolo ricomparire accanto a Tina Cipollari nelle vesti di opinionista del trono classico. I suoi interventi sono sempre stati molto taglienti e diretti, ma questa sua prerogativa di non filtrare mai le sue opinioni prima di esternarle, questa volta gli è costata caro.

Uomini e Donne, la risposta di Lorenzo Riccardi ha alzato molte polemiche

Sul profilo Instagram una sua fan gli ha chiesto un’opinione in riferimento al fatto che tutti gli amici dei suoi ex, una volta terminate le relazioni, ci provano con lei. Lorenzo, forse dimenticando di essere letto da migliaia di followers, ha risposto con un secco: “Forse sei un po’ zocc***“.

Apriti cielo e scatenati tempesta: in poco tempo il post è stato bersagliato da commenti che hanno attaccato le parole di Riccardi. I followers si sono trovati d’accordo nel condannare una frase che molti hanno giudicato sessista e a niente sono valse le parole di qualcuno che ha fatto notare come il ragazzo spesso usi espressioni forti, in toni goliardici, ma niente da fare. Questa volta ha esagerato, o per lo meno questo è ciò che pensa la stragrande maggioranza del pubblico.

Della stessa opinione è anche Deianira Marzano, la web influencer sempre pronta a mettere i puntini sulle “i” nelle varie questioni social. Anche in questa occasione ha rilasciato una dichiarazione non a favore di Riccardi: “Trovo deplorevole e sessista la risposta che ha dato questo Lorenzo alla ragazza…”, poi si rivolge direttamente alla fidanzata del “colpevole”, e afferma: “E mi meraviglio come la sua fidanzata non gliela lasci cancellare e non lo sgridi…Ma non ti vergogni a stare con uno così?”.