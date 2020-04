U&D, Lorenzo Riccardi rivela cosa accade dietro le quinte: "Con Tina sparliamo di tutti"

Lorenzo Riccardi vanta indubbiamente una carriera di tutto rispetto all’interno del talk show dei sentimenti, “Uomini e Donne“. Due volte corteggiatore, poi tronista, oggi Lorenzo è stato promosso come opinionista del trono classico e seduto accanto a Tina Cipollari non perde occasione per esprimere il proprio parere e criticare o complimentarsi con tronisti e corteggiatori.

Da pochi mesi in queste vesti, Lorenzo ha già tirato fuori il suo carattere solare, esuberante senza sottrarsi quando c’è da discutere a muso duro, come è accaduto con il tronista Carlo Pietropoli. Attualmente la trasmissione è sospesa a causa del coronavirus e anche Riccardi vive la sua quarantena, insieme alla sua compagna Claudia Dionigi, conosciuta e scelta proprio a “Uomini e Donne”.

Durante una diretta Instagram che Lorenzo e Claudia hanno fatto insieme all’altro opinionista storico, ovvero Gianni Sperti, l’ex tronista ha rivelato un particolare inedito, raccontando cosa accade dietro le quinte del programma dedicato all’amore e ai sentimenti, più famoso della televisione italiana. Lorenzo ha soprattutto spiegato ciò che fanno lui e Tina Cipollari.

Durante la diretta Instagram, i protagonisti hanno chiacchierato un po’ sui tronisti attuali, Carlo Pietropoli, Sara Shaimi, Giovanna Abate e Daniele Dal Moro e tutti sono stati concordi nel ritenere che è da tempo che in trasmissione manca una storia vera, fatta di amore, trasporto, quell’amore che viene trasmesso anche agli altri, difatti Lorenzo ha ammesso: “Vorrei tanto che tornassero questi amori veri in studio. Ho tanta voglia di rinnamorarmi in studio anch’io insieme ai tronisti e ai corteggiatori“.

Il trono classico ha perso l’appeal di un tempo, la supremazia assoluta di cui godeva, grazie proprio alle storie d’amore vere di cui parlano Lorenzo e Gianni. Sono nati amori veri, matrimoni, figli, ma oggi il trono classico ha fatto un passo indietro per lasciare il posto agli over, i quali capitananti dalla dama indiscussa Gemma Galgani, macinano successi su successi con ascolti record, gli stessi ascolti che un tempo hanno fatto del trono classico uno dei programmi più seguiti in assoluto, nonostante fosse un day time, ma che adesso non è più così.

Lorenzo è poi passato a prendere in giro Gianni, difatti Riccardi è seduto accanto a Tina, nel mezzo ci sono i tronisti e poi iniziano le sedute di Sperti e Jack Vanore e proprio a tal proposito, l’ex tronista ha asserito: “Dal lato nostro c’è un quoziente intellettivo molto più alto!“. Gianni se la rideva di gusto e Riccardi ha proseguito raccontando cosa accade dietro le quinte con Tina: “Io e Tina abbiamo fatto veramente amicizia“.

E ha poi proseguito: “Allora ti dico. Sparliamo su tutti. Ne abbiamo una su tutti!“. Insomma Tina e Lorenzo hanno davvero fatto amicizia e insieme sembrano essere incorreggibili, ne hanno una per tutti e non perdono occasione per sparlare sui protagonisti del trono classico e divertirsi insieme. E’ nata una bella intesa tra i due e considerando l’irriverenza della Cipollari, non è semplice fare breccia nel cuore della vamp e Lorenzo ci è riuscito.