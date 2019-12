U&D, Lorenzo Riccardi e la presunta gravidanza di Claudia Dionigi

Lorenzo Riccardi è entrato nel mondo della tv grazie al famoso dating show “Uomini e donne” presentato come sempre da Maria De Filippi; numerosi sono stati infatti i personaggi e attori, adesso famosi, che sono passati, ai loro esordi, per il dating show più celebre della televisione.

Riccardi infatti ha partecipato, con grande entusiasmo, al programma, durante la stagione 2017/2018 del Trono Classico, sotto le vesti di corteggiatore, all’epoca infatti tentava di conquistare Sara Affi Fella, (tronista ai suoi tempi, molto criticata per il suo doppio gioco tra due pretendenti), la ragazza però, durante le fasi finali, scelse Luigi Mastroianni.

Oggi Lorenzo si ripresenta al programma, ma in qualità di tronista, avendo quindi anch’egli la possibilità di sedere al trono rosso. Le sue due corteggiatrici sono state Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, dove hanno dato sfogo a una accesa battaglia, nel tentare di conquistare il cuore del ragazzo. Alla fine sembra che il ragazzo abbia scelto, e di conseguenza si sia innamorato, di Claudia Dionigi.

Di recente si è parlato molto del fidanzamento tra i due ragazzi, e alcuni hanno addirittura notato una pancia sospetta di Claudia, e subito sono partite le domande a Lorenzo, su una ipotetica gravidanza della sua fidanzata. L’ex tronista, con la sua simpatia e ironia che lo hanno sempre contraddistinto, risponde: “Claudia non è incinta, soffre solo di intestino pigro… per questo ha la pancia!”

I progetti futuri di Lorenzo e l’ammirazione per la De Filippi

Per ciò che concernono invece i progetti futuri del ragazzo, sembra avere le idee molto chiare; svela infatti al settimanale “Nuovo Tv ” che un desiderio sia quello di partecipare alla nuova edizione del “Grande Fratello“, infatti a tal proposito afferma: “Sarei molto felice di partecipare al Grande Fratello Vip. Spero tanto mi facciano partecipare.“

Non di meno Lorenzo ringrazia ancora molto la conduttrice Maria De Filippi per la grande opportunità concessagli di partecipare al programma succitato, consentendogli non solo di acquisire notorietà, ma anche di aver conosciuto la ragazza della sua vita; infatti a tal proposito, Lorenzo Afferma: “Mi ha dato l’opportunità di trovare Claudia e mi ha cambiato la vita. Non smetterò mai di ringraziarla.”