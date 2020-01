U&D, le nuove accuse di Armando Incarnato dopo la puntata

Armando Incarnato, protagonista del parterre maschile del Trono over, è tornato a dire la sua sui social, dove nelle ultime ore ha pubblicato – e condiviso con i numerosi fan – dei post attraverso i quali ha lanciato le ennesime provocazioni probabilmente contro Veronica Ursida e Roberta Di Padua, le due dame del parterre femminile con cui si è frequentato negli ultimi tempi, per poi avere dei duri confronti con le stesse in studio.

Nel corso dell’ultima puntata di “Uomini e Donne” andata in onda giovedì 29 gennaio 2020 su Canale 5, sono giunte nuove segnalazioni sul cavaliere, accusato ancora una volta di avere una relazione fuori dal programma. Come in tanti sapranno, è vietato dal regolamento di Uomini e Donne poter frequentare altre persone – esterne al programma – durante il periodo di partecipazione; insomma finché sederanno sulla poltroncina degli studi Elios, dame e cavalieri dovranno necessariamente cercare la loro anima gemelle tra i protagonisti del format.

Armando Incarnato al vetriolo dopo la puntata

Neanche qualche settimana fa, il napoletano ha portato al Trono over la sua ex fidanzata, Jeanette, che molte segnalazioni giunte in redazione avevano indicato come l’attuale compagna di Armando. Il cavaliere ha spiegato il motivo per cui ancora oggi si può vedere occasionalmente con la sua ex – lei ha la licenza di parrucchiera ed esercita la sua attività nel negozio di Armando -, anche se ormai i due non sono più una coppia.

A puntare il dito contro Armando stavolta è stata Veronica, che ha rivelato di aver ricevuto una segnalazione su Incarnato, circa una sua presunta frequentazione con una ragazza ventenne esterna al programma. Incarnato ovviamente ha rigettato ogni accusa, negando qualsiasi coinvolgimento con la ragazza in questione.

Veronica, nonostante abbia chiuso con Armando, sembra ancora molto interessata alla vita del cavaliere, tanto che anche la De Filippi ha commentato dicendo che quando si decide di chiudere una storia, si chiude e basta, non si torna sempre a parlare della stessa persona. Finita la puntata, Armando è però passato al contrattacco sui social, lanciando nuove frecciatine.

“Ma quando parlano con Armando” – si domanda il cavaliere su Instagram – “prendono la scossa sotto il c…o che tutte si alzano o devono far vedere il vestito che indossano per pubblicizzare il negozio che gliel’ha regalato?“. Armando, quindi, getta delle ombre sulle dame del parterre femminile di Uomini e Donne, che – a suo dire – quindi sarebbero mosse da altri intenti. La voglia di protagonismo non è certo una componente da sottovalutare al Trono over.