U&D, la foto di Alchimista e i commenti degli utenti: il ragazzo si difende

Anche se il dating show più famoso delle televisione, ovvero “Uomini e donne”, è andato in vacanza, dando appuntamento ai suoi tanti telespettatori a settembre, il gossip che ruota intorno ai tronisti e ai corteggiatori, non accenna a finire. Si parla ancora una volta di Alchimista, all’anagrafe Davide Basolo, ex corteggiatore di Giovanna Abate.

Come in molti sanno, infatti, il giovane Davide vestiva i panni di corteggiatore nel trono di Giovanna Abate, insieme a Sammy Hassan. Le cose inizialmente andavano molto bene tra Davide e Giovanna, sembrava che tra i due si stesse anche creando un ottimo feeling; qualcosa però si era mosso nel cuore di Giovanna, infatuata poi completamente di Sammy, tanto che, tra molti tira e molla, la ragazza alla fine ha scelto Sammy.

Ovviamente non può dichiararsi felice il giovane Davide, che di certo aveva profuso non pochi sentimenti ed energie nella relazione nascente con la Abate; a più riprese infatti Alchimista si è dichiarato deluso, ma alla fine ha saputo metterci una pietra sopra e guardare avanti. Di recente il ragazzo ha postato una foto su Instagram in cui lo si vede sorridente ed anche in questa occasione non sono mancate le polemiche, sotto alcuni aspetti gratuite.

Una fan del ragazzo, infatti, ironizzando sul suo aspetto spensierato e felice, ha commentato la foto di Basolo: “Si vede come sei dispiaciuto di non essere stato la scelta… E si vede come non amavi farti vedere“. Ovviamente non è mancata la risposta di Alchimista, che ha reagito in maniera ironica e sarcastica: “Scusa, hai ragione, da domani mi chiudo in casa“. Una risposta alquanto sprezzante, che ha generato una forte discussione sotto la foto, tra chi difende il ragazzo e chi invece lo ha criticato aspramente.

Nel tentativo di sedare la discussione, che aveva iniziato a divampare, Alchimista si è ritrovato costretto ad intervenire, così da calmare gli animi: “Accetto le critiche, ci mancherebbe, però è anche giusto andare avanti nel rispetto anche delle scelte fatte […] rispettare la sua scelta e non parlarne più“.