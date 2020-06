"Uomini e Donne" giunge al termine: ecco quando tornerà in onda

Come è noto, con l’arrivo della stagione estiva si assiste ad un vero stop delle trasmissioni televisive, per concedersi i soliti tre mesi di pausa e poi riprendere a tutto sprint a settembre. Nonostante il lungo periodo di lockdown, con immense difficoltà, si è giunti lo stesso alla conclusione anche del famoso dating show di Maria De Filippi, ovvero “Uomini e Donne“.

Molti amori che erano rimasti in sospeso, sono stati conclusi con un bel lieto fine, o quasi tutti. Si può infatti dichiarare concluso per il meglio il trono di Giovanna Abate, Carlo Pietropoli e Sara Shaimi. I tre tronisti infatti hanno fatto le loro scelte, rispettivamente la Abate con la scelta di Sammy Hassan, Carlo Pietropoli con Cecilia Zagarrigo, dove ha fatto una graditissima sorpresa, e Sara con Sonny Di Meo.

Sembra infatti che, a partire da oggi, il programma di Queen Mary non andrà in onda e al suo posto verrà trasmesso “DayDreamer – Le ali del sogno“, alle ore 14.45. Ciò che resta ancora in dubbio, alimentando la curiosità dei telespettatori, è la relazione, iniziata e non finita, tra Sirius e Gemma Galgani, una delle più discusse nell’intera storia del programma.

I due continueranno a frequentarsi in questo periodo di pausa e a settembre, quando riprenderà il programma, sarà possibile constatarne eventuali progressi nella relazione. Intanto a luglio ed agosto andrà in onda i famosi docu-reality targati Mediaset, ovvero “Temptation Island“ e “Temptation Island Vip“. Tante sono per adesso le ipotesi dei nuovi partecipanti di “Uomini e Donne” della nuova stagione, ancora poche le certezze.

Molto spesso infatti la produzione decide di dare una seconda possibilità a tutti i corteggiatori che non sono stati scelti, consentendo loro di trovare ancora una volta il vero amore, e tra i vari volti si potrebbe anche pensare di ritrovare sul trono, personaggi come Matteo Guidetti o Alchimista/Davide Basolo, ma per ora sono solo congetture che verranno confermate o smentite solo in seguito.