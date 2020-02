U&D, la confessione di Alessandro Zarino: "Le cose con Veronica con vanno benissimo, la lontananza non aiuta"

Sono passati svariati mesi da quando il tronista Alessandro Zarino e Veronica Burchielli, si sono detti “si” dopo un periodo di corteggiamento attuato in maniera a dir poco rocambolesca. I due sin dal primo momento hanno sempre avuto un certo feeling, ma nonostante questo tante sono state le incomprensioni, le paure e le indecisioni di una vita di coppia.

A seguito di una negazione iniziale da parte di Veronica, divenuta poi tronista a sua volta, la ragazza dopo poco decise di volerci riprovare con Alessandro, e tentate la via dell’amore, seguendo ciò che l’istinto gli diceva. A distanza di tre mesi Zarino si racconta tramite alcuni messaggi di risposta che manda ai suoi tanti fan, che amano seguire sia la storia d’amore con Veronica, ma anche il ragazzo in se, la sua costruzione professionale.

Alessandro infatti spiega che di certo la distanza non aiuta a conoscersi meglio, e che non sempre le cose vanno bene con Veronica, ci sono infatti momenti dove tutto va bene, ed altri dove invece tutto va male. Un rapporto costruito dunque con alti e bassi, ma non per questo i due hanno dichiarato di non amarsi.

Come in tutte le coppie del mondo, anche Alessandro e Veronica si ritrovano a dover litigare per imporre il proprio pensiero, e certe volte sembra il litigio duri anche più del dovuto. Zarino inoltre ribadisce il discorso della lontananza, che è un fattore importante nella vita di una coppia, che di certo non consente di viversi a dovere, e allo stesso tempo anche le diverse ambizioni che hanno i due ragazzi, certe volte li porta ad avere pensieri divergenti e opposti.

Zarino inoltre ringrazia tutti i suoi fan, che seguono il ragazzo, innamorati della love story con Veronica, ma soprattutto chi ha sempre creduto nella sua persona, e nella sua costruzione dal punto di vista professionale. In ultimo il ragazzo recita: “Siamo umani, fatti di carne e ossa e pensiamo allo stesso modo vostro, soffriamo per amore, e gioiamo quando c’è“.