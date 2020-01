"U&D "Il ritorno di Alessandro Zarino e Veronica Burchielli: l’intervista e i loro progetti futuri

Una delle coppie più discusse di tutto il dating show “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi; si parla infatti della neo coppia composta da Alessandro Zarino e Veronica Burchielli. Tra i due ragazzi non è sempre stato infatti rose a fiori; durante il periodo di tronista da parte di Alessandro infatti, quest’ultimo dopo una lunga serie di corteggiamenti, scelse Veronica.

Veronica però, all’epoca dei fatti, rifiutò la proposta di abbandonare il trono insieme ad Alessandro, non ritenendolo adeguatamente sincero. Così la De filippi propose a Veronica di occupare il posto di tronista vacante, ma il suo ruolo durò ben poco, in quanto volle riprovare a dare una seconda possibilità alla storia insieme a Zarino.

A distanza di una mese da questi avvenimenti, la coppia ha rilasciato un’intervista dove si racconta ed esprimono i loro sentimenti insieme. Pare che infatti i due ragazzi stiano vivendo molto bene la loro storia d’amore, non privi di qualche piccolo batti becco, o qualche litigio di poco conto, ma tutto sommato, i due hanno imparato a riscoprirsi giorno per giorno.

Veronica infatti racconta che la loro storia sta andando molto meglio di quello che avrebbe pensato, Alessandro infatti appare un ragazzo molto affettuoso e amorevole, dotato di grande sensibilità, ma allo stesso tempo è anche tanto timido e introverso, trovando sempre un modo tutto personale, per dimostrare affetto e amore.

I due, a detta sempre di Veronica, appaiono spesse volte in contrasto, raccontando che sono di fatto due segni dell’Ariete, e questo li porta inevitabilmente ad avere dei piccoli conflitti, che per fortuna, grazie anche al fatto che stanno imparando a sapersi prendere e capire i rispettivi carattere, sanno come gestirsi e ritornare sempre a fare pace.

Per quanto concernono i progetti futuri, Alessandro racconta che vorrebbe andare a vivere in Australia in futuro, e portare con se anche Veronica, ma che per il momento stanno pensando a collocare ogni tassello al proprio posto, valutando anche l’idea di andare a vivere insieme. Infatti Zarino aggiunge: “Stiamo pensando di andare a convivere e stiamo valutando se a Roma o a Milano. In queste settimane è stato poco il tempo che abbiamo passato divisi, spostandoci tra Napoli e Milano, dove ho ancora casa, perciò siamo alla ricerca di una soluzione più stabile e tutta nostra“.