U&D, dedica social di Alessandro Zarino per Veronica Burchielli

Veronica Burchielli ha sorpreso tutti con la sua decisione di concludere il suo percorso come tronista all’interno del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” per darsi una seconda possibilità con l’ex tronista Alessandro Zarino. Una decisione che come sappiamo è andata in onda nelle scorse puntate del Trono Classico e che ha fatto andare su tutte le furie l’opininista Tina Cipollari.

La loro storia d’amore fuori dagli studi Elios e a riflettori spenti sembra andare molto bene, ad attestarlo anche alcune immagini e storie pubblicate sui loro rispettivi account sul noto social network di condivisione d’immagini Instagram, dove i due possono già vantare un folto numero di followers.

Dedica d’amore di Alessandro per Veronica

Ad infiammare i fan della coppia è stato però un post pubblicato nelle ultime ore da Alessandro Zarino su Instagram, una sorta di dedica d’amore molto bella e romantica per la sua compagna Veronica Burchielli. Parole che fanno seguito alla decisione di Veronica – puntata registrata qualche settimana fa ma mandata in onda lunedì 16 dicembre 2019 – di lasciare il Trono Classico per dare una chance al rapporto con Alessandro.

Veronica ha dato ascolto al suo cuore e ai suoi sentimenti, e sembra che i fatti le abbiano dato ragione. L’ex tentatore di Temptation Island ha voluto quindi condividere pubblicamente i sentimenti per Veronica scrivendo un post su Instagram dove si legge: “La mia idea di Natale, sia che sia all’antica che moderna, è molto semplice: amare gli altri” – quindi ha aggiunto – “A pensarci bene, perché dobbiamo aspettare il Natale per farlo? Merry Christmas to y’all“.

Parole a corredo di uno scatto che immortala i due protagonisti del Trono Classico seduti davanti ad un bellissimo albero di Natale, intenti a scambiarsi un romantico bacio. Le parole di Alessandro per Veronica hanno suscitato l‘apprezzamento dei fan sui social, che hanno invaso il profilo dell’ex tentatore con like e cuoricini.