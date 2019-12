U&D, Veronica Burchielli scende dal trono. La Cipollari inviperita: "Falsa di me**a, ti trascino per i capelli"

Tra Tina Cipollari e Veronica Burchielli non è mai corso buon sangue. La bionda opinionista ha, fin da subito, criticato il comportamento della neo tronista, argomentando che secondo il suo punto di vista la ragazza, non appena salita sul trono, ha cambiato atteggiamento. Poi la decisione di tornare a parlare con Alessandro Zarino dopo avergli rifilato un bel “no”, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Alla Cipollari non ha dato fastidio il fatto che l’ormai ex tronista sia andata da Zarino, ma le parole che gli ha rivolto durante il loro incontro. Infatti, la Cipollari dichiara che si sarebbe aspettata che Veronica fosse andata da lui per chiedergli di viversi fuori, invece ha avanzato la proposta di far tornare Zarino nel programma come suo corteggiatore.

Uomini e Donne, il duro scontro tra Tina Cipollari e Veronica Burchielli

La furia di Tina, come non l’avevamo vista da tempo, si è scatenata in tutta la sua furente disapprovazione: “Questa ragazza è una cretina, più scema non c’è. Per me è una grande cretina, una falsa di mer**”, ha tuonato l’opinionista lasciando lo studio interdetto, compresa Maria De Filippi che ha pensato bene di redarguirla e chiederle di usare altri termini più consoni alla situazione.

Veronica non è rimasta a guardare e ha risposto con un sonoro: “Ma vaff***lo“, giustificato anche dalla padrona di casa, della serie “quando ce vo’ ce vo'”. Ma la Cipollari non ha accettato per niente questa reazione e, trovandosi dietro alle quinte, è tornata in studio passando dagli insulti verbali alle minacce fisiche: “Io rientro, la prendo per i capelli e la trascino per tutto lo studio“.

La Burchielli ha tirato fuori il suo caratterino combattivo e ha risposto stizzita che anche lei avrebbe reagito e non sarebbe rimasta ferma a guardare. Maria De Filippi, allora, è scattata in piedi pronta per fermare un’eventuale scontro fisico a cui, soprattutto la Cipollari, non è nuova. Tutto è finito poi con la decisione di Veronica di uscire e viversi fuori la storia con Alessandro Zarino, ma Tina non ha creduto in questa scelta e tanto meno alla storia tra i due: “Non vedo entusiasmo in questa coppia. Non dureranno a lungo”, ha infine sentenziato.