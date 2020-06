U&D, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono detti addio? Il mistero dell’anello

Sembrava proprio che per Ida e Riccardo fosse arrivato il momento di godersi la loro storia d’amore, tanto tormentata, ma forte più che mai. Negli studi di “Uomini e Donne” erano arrivati ad una pace che però, viste le ultime notizie, era solo apparente. Purtroppo gli ultimi gossip parlerebbero di una loro ennesima rottura.

A scatenare questi sospetti, così come riportato sul sito “Il vicolo delle news“, è stata proprio la Platano, sempre molto presente sui social con le sue Instagram Stories. I suoi followers, sempre attenti e con le antenne alzate, hanno notato che la coppia non pubblica foto insieme da molto tempo e già questo ha dato vita a molti sospetti.

Uomini e Donne, il dettaglio che ha fatto insospettire i fan

Un dettaglio però sembra confermare ancora di più questa teoria. In pratica Ida è solita indossare molti anelli che mostra con generosità durante le sue dirette oppure nei video tutorial che pubblica copiosi sul suo profilo ufficiale Instagram. Ultimamente, però, sono spariti e questo particolare ha fatto pensare che la scelta di non indossarli fosse dovuta al fatto che mancasse quello di Riccardo.

In poche parole, Ida per non fare notare l’assenza dell’anello regalatole da Guarnieri, li ha tolti tutti. Questo è solo un piccolo indizio che, però, sommato alla loro assenza sui social, potrebbe diventare una prova della loro nuova crisi.

I problemi che avevano come coppia, potrebbero essersi ripresentati ancora più forti di prima e questa volta potrebbero essere stati insormontabili. Ricordiamo che il più grosso scoglio per loro è sempre stata la distanza e il non riuscire a trovare una soluzione che permettesse di viversi nella quotidianità. Aspettiamo, comunque, di avere notizie più certe su Ida e Riccardo, è probabile che se davvero si sono detti addio, a breve vogliano rendere partecipi anche i fan di questa loro scelta.