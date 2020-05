U&D, Ida e Riccardo vanno a vivere insieme

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, per mesi e mesi sono stati nell’occhio del ciclone, sia nello studio di “Uomini e Donne” che fuori. Il motivo di tutto è legato alla loro storia d’amore, intensa e tormentata, caratterizzata da continui tira e molla, fino all’epilogo finale: Riccardo ha chiesto ad Ida di sposarlo. La coppia ha fatto sognare e tribolare i fan, ma adesso sembrerebbe essere giunta ad una svolta finale.

I motivi alla base delle discussioni tra Ida e Riccardo erano legati soprattutto ad incomprensioni caratteriali e al fatto che il bel Guarnieri, non avesse mai mostrato reale interesse nell’andare a vivere con la sua compagna. Il Coronavirus però ha stravolto un po’ di cose e Ida e Riccardo hanno trascorso insieme la quarantena.

I due piccioncini hanno vissuto a Brescia, a casa della Platano, insieme a Samuele, il figlio che Ida ha avuto da una precedente relazione. Quando le misure restrittive si sono allentate, dopo due mesi circa, Riccardo ha lasciato Brescia per tornare nella sua Taranto, città dove vivono i genitori e dove Guarnieri ha tutta la sua vita e le sue cose.

Sembrerebbe però che l’ex cavaliere di “Uomini e Donne”, sia tornato a Taranto per sistemare le sue faccende, salvo poi tornare a Brescia e questa volta definitivamente, pronto per convivere insieme alla sua Ida e a Samuele. Gli indizi social lanciati da una delle coppie più amate del trono over, non lasciano spazio a dubbi. Dapprima Ida ha postato sul suo profilo Instagram, una storia che ritrae la camicia azzurra a righe di Riccardo, camicia che Guarnieri ha indossato in trasmissione quando fecero la pace definitiva e si lasciarono andare ad un lungo bacio.

Riccardo ha poi messo like ad un commento su Instagram, nel quale gli veniva chiesto se e quando cambiasse residenza, segno che il bel Guarnieri è in prossimità di compiere tale atto. Insomma gli indizi ci sono tutti e a quanto pare, la coppia sembrerebbe davvero essere pronta per il grande passo. Che la quarantena gli abbia fatto bene? Che questa sia finalmente la volta buona? Non resta che attendere nuovi sviluppi.