U&D, che fine hanno fatto Ida e Riccardo? Lo rivela Guarnieri

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno fatto la storia recente del trono over di “Uomini e Donne“. Dama lei, cavaliere lui, si sono conosciuti all’interno del talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, dando vita ad una storia d’amore intesa e tormentata. Ida e Riccardo negli anni si sono lasciati e hanno fatto pace tantissime volte.

Qualcosa però si è smosso durante la prima parte di questa stagione di “Uomini e Donne”, dove dapprima Guarnieri ha chiesto alla sua bella di sposarlo, poi hanno abbandonato insieme la trasmissione, si sono lasciati ancora e hanno fatto nuovamente pace, fino all’epilogo finale, dove Ida e Riccardo hanno trascorso insieme la quarantena a casa di lei a Brescia, in compagnia di Samuele, il figlio che la dama ha avuto da una precedente relazione.

La convivenza tra i due è stata documentata da storie e dirette Instagram, scatti postati sui vari social e siparietti divertenti su “Tik tok“, in un’intervista Ida spiegava quanto fosse bello il rapporto instauratosi, nuovamente, tra Samuele e Riccardo. Ad un certo punto però i piccioncini non sono più apparsi insieme e ciò aveva fatto tribolare ancora una volta i numerosi fan che sognano grazie alla loro storia d’amore.

La bella Platano e il suo Guarnieri ci hanno però subito messo una pezza e sono apparsi insieme, in collegamento, a “Uomini e Donne”, raccontando che le cose andavano bene. Adesso però, sono ancora una volta spariti e a rompere il silenzio è stato Riccardo, il quale attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha raccontato cosa è accaduto in questi giorni, in cui il lockdown da Coronavirus è meno rigido rispetto alle scorse settimane.

Difatti con l’inizio della fase 2 è possibile tornare nel proprio paese di origine e ciò è quanto ha fatto Riccardo, che ha lasciato Brescia per dirigersi a Taranto, suo paese natale e nel quale vive la sua famiglia. Dapprima, Guarnieri ha simpaticamente postato una foto che lo ritrae accompagnato dalla scritta “Wanted“, poi ha chiesto ai followers di fargli una domanda e naturalmente i quesiti sono andati tutti in un’unica direzione, ovvero: “Come va con Ida?” e solo infine il cavaliere ha postato un video che lo vede in macchina a Taranto.

Insomma, Riccardo ha deciso di tornare a casa dopo due mesi di assenza, sicuramente aveva qualcosa di importante da fare, dato che ha lasciato tutto in stand by, così come voleva rivedere sicuramente la sua famiglia. Ida, dal canto suo, è rimasta a Brescia con Samuele e si appresta, nelle prossime settimane, a tornare nel proprio centro estetico. Non è da escludere però, una nuova ospitata della Platano e Guarnieri nelle prossime puntate di “Uomini e Donne”, per ragguagliarci sull’andamento della loro relazione e per tirare le somme di questa convivenza.