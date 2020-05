Lockdown, Ida Platano torna nel suo negozio: "Sono felice"

Ida Platano è una delle protagoniste del trono over di “Uomini e Donne“. La sua storia d’amore, infinita e tormentata, con il cavaliere Riccardo Guarnieri, ha fatto sognare e tribolare milioni e milioni di fan. I due, che si sono conosciuti nel talk show dei sentimenti, si sono lasciati e hanno fatto pace a più riprese, anche quando tutto sembrava definitivamente naufragato.

Ida e Riccardo sembra abbiano finalmente trovato un punto di incontro, difatti hanno vissuto insieme la quarantena, a Brescia, a casa della Platano, insieme a Samuele, il figlio che Ida ha avuto da una precedente relazione. Se le cose con Guarnieri sembrano finalmente andare per il verso giusto, rinsaldando il proprio legame con la convivenza che pare sia andata a buon fine, un’altra bella notizia è arrivata per la dama.

Ida, difatti, è proprietaria di un salone di bellezza e a causa del lockdown dovuto al Coronavirus è stata costretta a chiudere il suo negozio; ma con l’avvio della fase 2 l’allentamento è arrivato anche per i parrucchieri e a partire dal prossimo 1 giugno potranno tornare a svolgere la propria attività. Nelle scorse ore la bella Platano è tornata nel suo negozio e non ha nascosto l’emozione provata, condividendo il proprio pensiero su Instagram.

Attraverso l’utilizzo del social, Ida ha confessato ai suoi numerosissimi followers: “Sono felice, mi sono emozionata prima. Ho rivisto il mio negozio e non vedo l’ora di tornare“. La dama ha manifestato la voglia di tornare al proprio lavoro, certo è rimasta male per il fatto di dover procrastinare ancora l’apertura, ma subito ha ritrovato il sorriso, pronta rimboccarsi le maniche e ripartire.

Adesso che “Uomini e Donne” è tornato in onda regolarmente, nella sua formula classica, non è da escludere un intervento nelle prossime puntate, sempre tramite collegamento, proprio da parte di Ida e Riccardo, i quali aggiorneranno i telespettatori sull’andamento della loro storia d’amore. Insomma questo sembrerebbe essere, finalmente, un periodo d’oro per Ida.