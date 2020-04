U&D, Ida Platano si sfoga su Instagram: fan preoccupati

L’ex dama del parterre femminile del trono over di “Uomini e Donne”, Ida Platano, continua a far notizia nonostante l’uscita dal celebre programma di Canale 5 con il compagno Riccardo Guarnieri, con cui ha trascorso questo lungo periodo di quarantena a Brescia, città dove la dama risiede abitualmente e dove la stessa ha una parrucchieria.

Come tanti altri, anche Ida ha dovuto chiudere la sua attività commerciale in ottemperanza al decreto ministeriale riguardante l’emergenza sanitaria del Coronavirus. Nelle ultime ore, però, la dama ha manifestato tutto il suo malcontento tramite una Instagram story, dove trapela il suo disappunto in riferimento alle nuove disposizioni della Fase 2 annunciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte nella recente conferenza stampa.

Ida Platano delusa ed amareggiata

“Sono un po’ delusa e un po’ arrabbiata“, ha ammesso l’ex dama del trono over, che nelle scorse settimane è apparsa in collegamento video a “Uomini e Donne” per fare una gradita sorpresa alla sua amica Gemma Galgani. I fan della Platano sanno bene che l’ex dama è una parrucchiera, una delle attività che secondo le nuove disposizioni riapriranno più tardi in Italia.

“Voglio andare a lavorare, mi manca tanto, tanto, tanto, tanto il mio lavoro“, ha aggiunto la Platano, che ha dovuto abbassare la saracinesca del suo locale ormai da due mesi. Come Ida, sono tanti i parrucchieri che sarebbero già pronti per riaprire rispettando tutte le norme di sicurezza anti-Coronavirus, garantendo i clienti ma anche gli stessi dipendenti. La data prevista per la riapertura per le parrucchierie è prevista per il 1° giugno, ancora tanto per chi rischia il fallimento o un tracollo economico importante.

“Sono un po’ delusa, un po’ arrabbiata per quel comunicato che ho sentito ieri che si riapre il primo giugno”, ha precisato la dama, per poi raddrizzare il tiro il giorno dopo, in seguito alla valanga di messaggi ricevuti dai fan preoccupati per le sue parole e per la sua situazione: “Buongiorno a tutti, scusate la mia assenza, ho letto stamattina un po’ di messaggi che vi siete preoccupati, intanto grazie. Non sono sparita, sono qua. Cerchiamo di essere sempre forti e aspettare!“.