U&D, Gianni Sperti racconta la sua vita in un libro: "Una parte che ho faticato ad accettare"

Gianni Sperti, grazie al ruolo di opinionista di “Uomini e Donne”, ha raggiunto la popolarità. Lui e la fida compagna di avventura Tina Cipollari sono gli opinionisti più famosi della televisione italiana e grazie ai loro interventi, hanno riempito anche il web di meme esilaranti. Sulle pagine del settimanale interamente dedicato al dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne Magazine“, Sperti ha rivelato di aver scritto un libro in cui saranno rivelati particolari inediti della sua vita privata.

Dopo il suo matrimonio con Paola Barale, tornato agli onori della cronaca per un intervento di Barbara De Santi durante una delle ultime puntate del trono over, la vita privata di Sperti è sempre rimasta nell’ombra, fomentando molta curiosità tra i suoi fan, curiosi di sapere qualcosa di più sulle vicende amorose di Gianni.

Uomini e Donne, Gianni Sperti si racconta in un libro

A quanto pare le loro richieste sono state ascoltate e Sperti ha messo tutto il suo privato – o per lo meno una bella fetta – nero su bianco: “Ho scritto un libro raccontando ‘le mie discese’ e le corrispettive salite. Ho finalmente raccontato una parte della mia vita che ho faticato ad accettare, una parte che mi ha insegnato tanto e che provo a trasmettere avvicinandomi a chi come me vive questi momenti. Oggi che io sono esattamente nel posto dove volevo essere e che finalmente mi riconosco davanti allo specchio”, ha rivelato.

Spiega, inoltre, che la curiosità intorno alla sua vita privata la vive come una cosa del tutto normale, avendo scelto di diventare un personaggio pubblico. Anche il fatto di aver risposto alle insinuazioni della De Santi non lo ha reso certo contento, ma ha considerato doveroso farlo per rispetto del pubblico: “Non mi infastidisce la loro curiosità, anzi mi lusinga, ma solo finché non diventa invadenza, offesa o cattiveria gratuita”.

Infine, fa sapere che in questo momento non è innamorato, è single per scelta. Vuole dedicare – come lui stesso afferma – il tempo ai suoi cari e a se stesso, perché quando si innamora si annulla completamente per l’altra persona, ma ammette che questo comportamento sia del tutto sbagliato: “Sono stato molto innamorato fino a cinque anni fa di un amore travolgente, passionale ma allo stesso tempo molto difficile”.