U&D, Gianni Sperti e la sua prima volta da opinionista: "Avevo bevuto troppo". La replica a Paola Barale

Gianni Sperti è ormai un pilastro fondamentale per la trasmissione “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Insieme alla sua vicina di banco, Tina Cipollari, ha saputo negli anni conquistare l’affetto e la stima del pubblico che tutti i giorni segue, interessato, il dating show di Canale 5.

Sulla rivista “Uomini e Donne Magazine” è stata pubblicata una sua intervista nella quale ricorda particolari inediti del suo esordio nel programma, ma non dice proprio tutto, alcune chicche le vuole tenere per sé in attesa che venga pubblicato il suo primo libro nel quale scenderà più nel dettaglio: “Stavo attraversando un periodo molto tragico. Mi ero un po’ perso, ma di questo probabilmente racconterò nel dettaglio quando scriverò un libro“.

Uomini e Donne, Gianni racconta la sua prima volta come opinionista

Tutto per lui è iniziato nel 2001, quando la De Filippi lo invitò in trasmissione: “Il primo giorno non mi presentai perché la sera prima ero uscito con gli amici, avevo bevuto troppo e non me la sentivo”, inizia così la confessione shock di Sperti che decide di raccontare quanto sia stato determinante per lui l’incontro con Queen Mary per risollevarsi da quel periodo buio.

Gianni continua a ricordare che quella stessa sera, incontrò la De Filippi negli studi di “C’è Posta per Te” e decise di raccontarle la verità: “Non dimenticherò mai il suo sorriso di comprensione mentre mi diceva: ‘non preoccuparti Giannino, vieni domani’. Ancora oggi mi chiama Giannino. Il giorno dopo mi presentai per la mia prima puntata e fu un’emozione indimenticabile. Da quel giorno mai più un’assenza, perché pian pianino ho ripreso la mia vita“.

La sua dote di analisi gli ha fatto conquistare il ruolo di “investigatore“, infatti molti spettatori si rivolgono a lui per segnalazioni e quant’altro, anche gli stessi partecipanti del programma gli affidano cellulari e prove schiaccianti di presunti inganni e lui è sempre pronto a mettere alla berlina chi tenta di fregare il “suo” programma.

Gianni Sperti risponde a Paola Barale e commenta la coppia Tina-Gemma

Immancabile il commento su Gemma Galgani, l’indiscussa protagonista del trono over, e la sua eterna nemica Tina Cipollari. Gianni è convinto che le due donne non riusciranno mai a trovare un punto di accordo, ma lascia aperta una porta su un’eventuale possibilità: “Almeno fino a quando Gemma non si sposerà con il suo principe azzurro… che, a quanto pare, ha perso il cavallo perché tarda ad arrivare!”.

Infine, apre l’argomento Paola Barale e risponde alla battuta che la sua ex moglie aveva fatto durante l’ospitata al “Maurizio Costanzo Show“. Sperti è convinto che abbia cavalcato l’onda dell’ironia irriverente di Pio e Amedeo e non avesse la benché minima intenzione di offendere nessuno: “Paola ha risposto in maniera ironica ed è stata bravissima come sempre. Mi piace pensare che la battuta sulle sopracciglia l’abbia fatta con l’ironia che la contraddistingue”.