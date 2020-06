U&D, Gianni Sperti pubblica una foto che commuove il web: "Finalmente"

Il programma “Uomini e Donne” si è preso la sua solita pausa estiva, dopo quella forzata a causa dell’emergenza Coronavirus. Un periodo difficile per tutti e che ha costretto molti programmi televisivi a rivedere totalmente il loro format abituale, così come è successo anche al dating show di Maria De Filippi.

Senza contare quanto sia stato difficile non incontrare i propri cari e i propri amici per mesi interi, lo sa bene anche Gianni Sperti che per paura di un contagio non ha abbracciato il padre per ben 7 mesi. Ora che la situazione sembra essere meno pericolosa e ha deciso quindi che è arrivato il momento di incontrarlo e riabbracciarlo.

Uomini e Donne, la foto di Gianni Sperti che ha commosso il web

La foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha commosso il web e rende perfettamente l’idea di quanto sia stato difficile per Gianni Sperti restare lontano dal padre. Accanto all’immagine la didascalia: “PAPÀ Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà“, il rapporto tra loro è molto forte e l’opinionista di “Uomini e Donne” non l’ha mai nascosto ai suoi follower, sempre pronto condividere particolari della sua vita. Ora con questa foto sembra volerlo ribadire ancora una volta.

Molti i commenti che hanno letteralmente invaso il post, tra i tanti si legge quello di Teresa Langella, la tronista che ha instaurato un rapporto di grande sintonia con Sperti, per poi trovare anche quelli di Andrea Dal Corso, Riccardo Guarnieri, Claudia Dionigi, Karina Cascella, Alessandro Calabrese.

Gianni Sperti e Tina Cipollari formano la coppia di opinionisti più famosa della televisione. I loro interventi nel dating show di Maria De Filippi rimbalzano per tutto il web, assicurandosi sempre molti consensi tra il loro pubblico. L’affiatamento tra i due è sotto gli occhi di tutti e i loro fan non vedono l’ora che arrivi settembre per poterli rivedere insieme, quando inizierà di nuovo “Uomini e Donne”.