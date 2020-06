U&D, Gianni Sperti parla del programma: "Sono come una seconda famiglia"

Gianni Sperti è uno dei protagonisti indiscussi della storica trasmissione di canale 5 “Uomini e Donne“, che riesce a coinvolgere un pubblico eterogeneo, formato soprattutto da giovani spettatori. L’opinionista è stato protagonista di un’intervista a “Novella 2000“, in cui ha avuto modo di ripercorrere il suo percorso all’interno del programma della Mediaset.

In primo luogo l’ex marito di Paola Barale ha posto l’accento sul rapporto con Maria De Filippi, facendole degli attestati di stima: “Bisogna ringraziarla perchè ha grande tenacia e forza che la contraddistinguono ha voluto ricominciare a dare leggerezza al pubblico con le sue trasmissioni”.

Inoltre ha fatto delle rivelazioni sul modo in cui ha trascorso il periodo di quarantena, sottolineando la paura: “C’è stato lo spavento di dire, adesso che si fa?”. Sperti si è concentrato sulla capacità e sul merito del programma di aver dato leggerezza anche in un periodo difficile. Nel corso della chiacchierata con “Novella 2000” non è potuta mancare la domanda sul suo rapporto con l’ex Paola Barale: “Io ho solo ricordi positivi”.

Questa domanda è giustificata anche dal fatto che, recentemente, la Barale è stata protagonista di un’intervista alla trasmissione “Live-Non è la D’Urso”. Nello studio di Barbara D’Urso la Barale è tornata a parlare del matrimonio con Gianni Sperti, facendo delle rivelazioni inaspettate.

L’opinionista di “Uomini e Donne” si è limitato a dire di ricordare con felicità li anni passati al fianco della Barale. Inoltre Sperti ne ha approfittato per rispondere alle critiche ricevute da Tommaso Martelli in merito alla storia con l’ex moglie: “Comunque sia tutti hanno il diritto di vivere e pensare quello che gli pare”. Infine, riguardo alla sua permanenza a “Uomini e Donne”, ha dichiarato: “Ormai ci sto da vent’anni e loro sono come una seconda famiglia”.