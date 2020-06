Critiche a Gianni Sperti e lodi per la Cipollari da parte di un noto giornalista

A “Uomini e Donne“, due figure imprescindibili sono quelle di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Entrambi opinionisti veterani della trasmissione, hanno fatto la storia del talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, non trattenendosi mai nell’esprimere la propria opinione, attaccando o lodando corteggiatori, tronisti, dame e cavalieri.

Tina e Gianni ne hanno dette di ogni, soprattutto la Cipollari si è scagliata contro la dama Gemma Galgani e da diversi anni non fa altro che attaccarla. Sia Sperti che la vamp, hanno vissuto i successi della trasmissione, così come l’ascesa del trono over e il contemporaneo declino di quello classico. Sono sempre stati presenti e mai si sono tirati indietro quando c’è da intervenire.

Insomma entrambi gli opinionisti, sono un elemento fondamentale della riuscita e del successo di uno dei format più longevi e apprezzati della televisione italiana, ma non sempre si può piacere a tutti. Il giornalista Tommaso Martinelli, che cura una rubrica sul settimanale “Vero” nella quale da i suoi voti ai programmi televisivi e ai conduttori, ha parlato degli ottimi ascolti di “Uomini e Donne”.

Martinelli ha soprattutto parlato della conduttrice, Maria De Filippi e degli opinionisti e a proposito di questi ultimi, ha espresso parole al vetriolo contro Sperti, non ritenendolo più un valore aggiunto per la trasmissione: “Se Maria De Filippi e il suo cast continuano a funzionare garantendo a Canale 5 di conservare la leadership sul fronte degli ascolti, ci sono invece opinionisti come Gianni Sperti che, da un po’ di tempo a questa parte, con la loro presenza non sembrano rappresentare più un valore aggiunto“.

Dopo aver parlato di Gianni, Martinelli ha espresso la propria opinione anche su Tina e riguardo alla vamp, il giornalista ha espresso solo parole di lode: “Riesce sempre a reinventarsi con la simpatia e la pungente ironia che la contraddistinguono…“. In effetti Tina, grazie ai suoi costanti scontri con Gemma, riesce sempre ad appassionare il pubblico e a creare dinamiche che portano lo share della trasmissione a lievitare.