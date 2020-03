U&D, Gemma Galgani e la pazzia fatta per amore. Un hater l’attacca: "Questione di ore!"

Gemma Galgani, la storica dama del trono over di “Uomini e Donne“, sta cercando di tenersi in contatto con i suoi fan, nonostante la pausa che è stato costretto a prendersi il programma che la ospita per colpa dell’emergenza Coronavirus che sta affrontando il nostro Paese. Proprio per non far sentire troppo la mancanza ai followers, la Galgani pubblica storie e post nei suoi vari profili social.

In queste ore, ha postato un breve filmato in cui scorrono le pagine del settimanale “Uomini e Donne Magazine” che in ogni uscita le riserva un servizio che racconta alcuni aspetti della sua vita, sia attuale che passata. In questo numero è stato rivelato un particolare della sua vita amorosa che lei descrive come una sorta di “pazzia“.

Uomini e Donne over, Gemma Galgani e quella pazzia d’amore

Il protagonista, insieme alla dama di Torino, di questa “pazzia per amore” è il suo ex marito. Ai tempi entrambi erano fidanzati con altre persone, ma tra loro ci fu un colpo di fulmine che li travolse e la Galgani, con i risparmi che aveva messo da parte, regalò delle ruote nuove di zecca per la moto di colui che da lì a poco diventerà suo marito: “Ci siamo decisi a lasciare i rispettivi fidanzati per poi ritrovarci liberi di vivere il nostro amore, più felici ed incoscienti che mai anche leggere d’amore fa bene”.

Tra la pioggia di commenti che inneggiano all’amore a ricoprono di complimenti la Galgani, troviamo però anche chi non la pensa allo stesso modo e il fatto di “leggere d’amore” non lo vede come la soluzione per distrarsi da ciò che accade in Italia: “Scusa, ma io ora non riesco a pensare a nulla tranne ai morti di tutti i giorni, neppure figlia e nipote mi distolgono fa questo pensiero, penso ai parenti che non possono neppure accompagnare i loro cari per l’ultimo saluto”, questo il commento dell’hater – riportato dal sito gossipetv – che Gemma non ha per niente digerito.

La dama torinese, infatti, ha deciso di rispondere a questo commento, sentito come un’accusa, e lo fa senza troppi giri di parole: “Cara, tu sei un fake ma non preoccuparti che sono molto vicino a sapere chi sei! Questione di ore!“, ha intimato decisa la Galgani. Insomma, sembra proprio che per lei non ci sia pace e che nemmeno la quarantena riesce ad allontanarla dagli attacchi dei nemici.