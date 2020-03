U&D, Gemma Galgani in quarantena: il messaggio per i fan tra critiche e applausi

Come ben sanno i fan di “Uomini e Donne“, anche il programma di Maria De Filippi si è dovuto arrendere a questo periodo surreale che sta attraversando tutta Italia a causa dell’emergenza Coronavirus. Le registrazioni del trono over di sono fermate in attesa che dame e cavalieri possano tornare a tenerci compagnia.

Anche Gemma Galgani, la più famosa dama del trono over, sta affrontando la quarantena imposta dal decreto Conte, ma cerca in tutti i modi di tenersi in contatto con i suoi followers e così, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video di “Nostalgia Canaglia“, la canzone cantata da Al Bano e Romina.

U&D, Gemma Galgani lancia un messaggio di speranza e ottimismo: non tutti apprezzano

A fianco, un lungo post attraverso cui cerca di infondere ottimismo e coraggio al popolo del web che la segue con tanto affetto: “Nella sofferenza comune, mai come adesso, ricorrono le parole: “solidarietà e fratellanza”, mai come adesso vogliamo sentirci uniti e la differenza la fa proprio questo: riuscire a sentirsi vicino anche da lontano”.

Senza dubbio, questo periodo non sarà facile per la Galgani, abituata a trarre linfa vitale dalle sue apparizioni durante il fortunato programma della De Filippi. La stessa mancanza che sentiranno i suoi fan nel non poterla ammirare nelle sue paraboliche esibizioni o scontri con un’agguerrita Cipollari.

Molti commenti in risposta al suo messaggio le fanno arrivare affetto e stima, ma come sempre non mancano anche alcuni hater che dimostrano il loro dissenso: “Ma vuoi renderti conto che non sei nessuno e non puoi ritenerti famosa tanto quanto un personaggio famoso? Tu sei qualcuno solo perché sei a Uomini e Donne, stop. Vuoi scommettere che fra qualche mese ritorni ad essere una sconosciuta per tutti?”, si legge in un commento che non sembra ben digerire le parole della dama torinese. Lei risponde di non sentirsi importante e per questo motivo non deve rendersi conto di niente e aggiunge: “Ti posso dare un consiglio? In questo momento, scadenze e calendari, meglio utilizzarli per motivi più seri!”.

La Galgani conclude il suo messaggio con ottimismo e quella “amorevolezza” che tanto piace ai suoi fan, ma che spesso e volentieri causa l’ira dei suoi detrattori e dell’opinionista Tina Cipollari: “lo ci sono sempre. Saperci fermare adesso, come ci viene chiesto, non è una sconfitta, ma l’unico modo che ci porterà alla vittoria collettiva e personale per ciascuno di noi… un abbraccio “ a distanza”, ma percepitene il mio calore ed affetto”.