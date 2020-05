U&D, Gemma e Sirius si confessano in un’intervista

Possiamo definirla senza ombra di dubbio, la coppia del momento, quella che più di tutte sta facendo parlare di se, nel bene e nel male, quella che desta curiosità e clamore, quella che alimenta il gossip e che attira critiche su critiche. Stiamo parlando di Gemma Galgani, 70 anni e Nicola Vivarelli, 26 anni. Dama indiscussa del trono over di “Uomini e Donne” lei, corteggiatore lui, che inizialmente l’ha conquistata con la scrittura, presentandosi con il nickname “Sirius” e solo da qualche giorno si è palesato.

Indubbiamente questa storia, o meglio conoscenza, come amano definirla i diretti interessati, ha destato scalpore e soprattutto ha fatto storcere il naso a molti. Nessuno crede nella veridicità delle parole espresse da Nicola, così come feroci critiche sono state indirizzate a Gemma e al fatto che abbia accettato la corte di un giovane che potrebbe essere suo nipote e che ha ben 44 anni meno di lei.

Nelle puntate di “Uomini e Donne” a cui stiamo assistendo in questi giorni, le critiche e le liti sono forti, soprattutto da parte di Tina Cipollari e Barbara De Santi, che non tollerano per niente la frequentazione in corso. Dopo essere stati bersaglio di innumerevoli e forti attacchi, sia la Galgani sia Sirius hanno rotto il silenzio, rilasciando un’intervista al settimanale “Chi“.

Gemma e Nicola proseguono la loro conoscenza, noncuranti delle critiche e soprattutto, al magazine diretto da Alfonso Signorini, hanno confessato di essere pronti a fare sul serio, con la speranza che tutto ciò possa portare al classico “e vissero felici e contenti”. Gemma ha dichiarato: “Io credevo di trovare un uomo della mia età, poi è arrivato questo ragazzo che per certi versi è più maturo di me. […] Sono pronta ad ascoltarlo, a farmi corteggiare con buona pace di Tina e di chi mi vede come il peccato originale. Sento che è la volta buona. So di avere finalmente accanto un uomo che mi osserva da uomo. Cosa che i miei coetanei non sanno più fare“.

Le parole della Galgani sono senza dubbio forti. La dama torinese ammette di non avere paura nel lanciarsi in questa nuova avventura, si dice pronta nel farsi corteggiare da Sirius contro tutti i detrattori che la vedono, come essa stessa ha dichiarato, come il peccato originale e soprattutto Gemma è sicura che questa sia la volta buona. La dama ha ammesso di essere attratta da uomini più giovani, dando di fatto ragione a Tina, dichiarando che quelli della sua età non sanno più osservarla da uomini.

La parola è poi passata a Nicola, il quale, sempre attraverso il settimanale “Chi”, ha dichiarato: “C’è chi pensa che io possa bluffare, ma vi chiedo di parlare con mia madre. Lei mi ha guardato negli occhi e ha visto la mia felicità. Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso“. Il giovane ha poi aggiunto che sia sua madre che sua nonna, hanno appoggiato la sua scelta e soprattutto hanno ammesso di vederlo felice. Insomma per Nicola e Gemma è arrivata anche la benedizione della mamma e della nonna del ragazzo.