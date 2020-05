Uomini e Donne, Sirius sotto il fuoco incrociato di Tina Cipollari e Barbara De Santi

Uomini e Donne è tornato martedì 5 maggio 2020 con un nuovo appuntamento dove, dopo l’incontro tra Giovanna Abate ed il suo corteggiatore, Alchimista – che non ha voluto mostrarsi in volto per mantenere ancora alta la suspence -, è stata la volta del collegamento con Barbara De Santi, che ha commentato a modo sua il nuovo corteggiatore della di Gemma Galgani, Sirius.

Sirius, alias Nicola Vivarelli, non convince nessuno. Forse l’unica persona che dà credito all’ufficiale gentiluomo è la conduttrice Maria De Filippi, che continua a difendere il giovane cavaliere – che per età, 26 anni, dovrebbe stare al Trono Classico – dagli attacchi e alle critiche ricevuti dagli altri protagonisti del Trono over.

Tina Cipollari e Barbara De Santi contro Sirius

Dopo aver fatto la conoscenza virtuale di Nicola, Barbara ha commentato caustica e sempre molto diretta il nuovo pretendente di Gemma, dicendo senza tanti giri di parole: “Hai la faccia come il ….“. La dama ha poi proseguito dicendo che basandosi sulle età, la mamma di Nicola può essere la figlia di Gemma, quindi Sirius il nipote della dama che invece è venuto a corteggiare.

Ma non è tutto perché la professoressa ha chiesto anche al cavaliere cose ne pensasse la madre della sua decisione di andare in tv a corteggiare una donna di 70 anni. Ancora una volta Sirius ha spiegato che sua madre è contenta del fatto che suo figlio fa ciò che si sente di fare e lo appaga. Insomma il problema è in chi lo vede.

La dama ha poi concluso dicendo: “Sirius, puoi fare fessa solo Gemma“. Nell’accesa discussione tra Nicola e Barbara si è intromessa anche Tina Cipollari, che ha sottolineato il fatto che se Sirius fosse stato suo figlio, lei non avrebbe accettato il suo comportamento e la sua folle ed anormale decisione.

La Cipollari non riesce a darsi pace, così cerca di psicolanalizzare Sirius chiedendogli se nelle sue precedenti esperienze sentimentali è stato mai tradito, per poi lanciare l’ennesima frecciatina: “se questo è il problema con Gemma vai sicuro“. Tina si è sfogata dicendo che non si può più sentire dire da Maria che Sirius e Gemma proseguono la loro conoscenza, perché sembra una cosa surreale, considerato il fatto che una frequentazione presuppone come obiettivo quello di poter avere una storia, un amore e nella migliore delle ipotesi una vita insieme, ma l’opinionista si domanda quale futuro ci può essere tra il giovane 26enne e la dama di 70 anni?