U&D, Federico Gregucci e Clarissa Marchese genitori: è nata Arya

Clarissa Marchese nota tronista di “Uomini e Donne” scelse nel dicembre del 2016 Federico Gregucci, figlio dell’ex calciatore Angelo Gregucci, che nel maggio scorso è diventato suo marito. Il percorso della coppia all’interno del talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi è stato molto intenso, tanto che la tronista lo scelse preferendolo al suo rivale Luca Onestini.

Clarissa approdò alla corte di Maria De Filippi avendo alle spalle la conquista del titolo di “Miss Italia” nel 2014, con l’obiettivo di trovare un compagno in televisione e pare ci sia riuscita grazie alla scelta ricaduta proprio su Federico Gregucci. I due dopo la scelta sono diventati una coppia inseparabile a tutti gli effetti e hanno fin da subito dichiarato di voler mettere su famiglia. Dopo due anni e mezzo di relazione sono convolati a nozze e dopo pochissimo tempo hanno annunciato l’arrivo di un bebè.

La coppia che vive a Miami, dove Federico lavora nella Juventus Academy ha coronato il proprio sogno e l’11 marzo sono diventati genitori della piccola Arya. La bimba è nata a Miami, nonostante il parto fosse stato programmato già nella città della Florida, Clarissa e Federico non avrebbero potuto fare altrimenti a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in queste settimane in Italia.

A dare l’annuncio dell’arrivo della piccola sono stati i genitori stessi. Dapprima Clarissa attraverso il proprio profilo Instagram ha postato una foto che ritraeva il suo braccio accompagnato dalla flebo e il conto alla rovescia in attesa di stringere Arya tra le braccia. Dopo poco sia l’ex tronista che Federico, hanno postato sui loro rispettivi profili uno scatto nel quale le loro mani si posano su quelle della piccola. Il commento di Clarissa è stato molto intenso: “Benvenuta al mondo amore nostro. Che la vita possa realizzare ogni tuo desiderio Arya“.

Alle parole della Marchese hanno fatto eco quelle di suo marito: “Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre“. Sono piovuti messaggi di auguri per i neo genitori e per la piccola, sia dai loro numerosi fan, sia da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e dai loro colleghi di “Uomini e Donne”. Non resta che accodarsi agli auguri già pervenuti.