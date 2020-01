Clarissa Marchese svela la data del parto e spiega la scelta del nome della bambina

Clarissa Marchese ha partecipato nelle vesti di tronista al programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” durante l’edizione del 2016/2017 al termine della quale ha scelto il romano Federico Gregucci, preferendolo al rivale ed ex gieffino Luca Onestini (attualmente fidanzato con la modella Ivana Mrazova).

La storia d’amore tra Clarissa e Federico è proseguita da subito nel migliore e più felice dei modi: dopo pochi mesi la coppia ha deciso di iniziare una convivenza, inizialmente a Roma e poi a Miami (luogo dove Federico lavora nella Juventus Academy), per poi decidere di sposarsi il 31 maggio scorso (il matrimonio è stato trasmesso in esclusiva sulla piattaforma online “Witty Tv”).

Verso fine settembre i due giovani hanno poi comunicato la lieta notizia: a marzo diventeranno genitori di una bimba. In occasione di un baby shower, avvenuto il 2 gennaio scorso, hanno poi rivelato ad amici e parenti il nome scelto per la piccola: Arya. Nelle scorse ore Clarissa attraverso il suo profilo Instagram personale ha risposto ad alcune domande dei suoi numerosi followers, la maggior parte riguardanti la gravidanza e la nascita della primogenita.

Attraverso le risposte l’ex tronista ha rivelato di non vedere l’ora di conoscere la piccola, tanto da non essere nemmeno in agitazione per l’imminente parto, che stando alla data presunta avverrà il 21 marzo 2020 a Miami, luogo in cui la coppia vive stabilmente da alcuni anni.

Clarissa ha poi confessato il motivo per la quale lei ed il compagno Federico hanno scelto il nome Arya per la loro bambina, queste le sue parole: “Ho sentito questo nome per la prima volta cinque anni fa in tv dalla serie televisiva Pretty Little Liars e sono rimasta totalmente colpita”. Clarissa è rimasta talmente incantata da questo nome da averlo condiviso con il marito che l’ha accolto subito positivamente.