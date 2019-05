U&D, Fabrizio Cilli: "In tanti avrebbero sfruttato la situazione" e chiede di tornare in trasmissione per scusarsi

Fabrizio Cilli, il ragazzo toscano arrivato a Uomini e Donne Over per corteggiare Gemma Galgani, è stato allontanato dal programma a causa di un video in cui lui stesso affermava di non essere interessato alla dama di Torino, ma solo alla visibilità.

A seguito di ciò, Cilli si è scusato con la redazione e con Gemma stessa, spiegando che dietro al suo comportamento c’era la necessità di aiutare la sua fidanzata che versava in condizioni economiche non proprio felici. Questa spiegazione però non è sembrata abbastanza forte per giustificare il suo deplorevole comportamento, e proprio per questo il web si è scagliato contro di lui.

Le nuove dichiarazioni di Fabrizio Cilli

Ora Fabrizio ha parlato ai microfoni di Instaradio e ha raccontato quale sia la sua situazione attuale, spiegando ancora una volta le sue motivazioni: “Non provo vergogna perché la vita di tutti i giorni è dura ho avuto questa occasione per vedere se magari ci potrebbe essere una svolta oppure se potevo avere la possibilità di cambiare. Lavorare è dura no? (…) e quindi inutile che la gente mi giudica perché penso che al posto mio in tanti, non tutti, ma parecchi avrebbero comunque cercato di sfruttare la situazione anche se mi rendo conto che comunque ho sbagliato“.

Continua poi il suo discorso affermando che si pente di quello che ha fatto e le sue scuse sono sicuramente sincere: “Ho creato un disagio allo stesso programma“. Ribadisce che la cosa è iniziata per gioco con un suo amico che gli ha consigliato di corteggiare Gemma Galgani perché era il pezzo forte del programma e rivela che non pensava che sarebbe stato chiamato davvero.

Continua poi affermando che è un periodo non facile per lui, è rimasto solo dopo questo fatto, alcuni suoi amici gli hanno girato le spalle e solo un’unica amica, Teresa, continua a stargli vicino. Fabrizio Cilli si dichiara single e precisa che si è scusato non per paura delle denunce, ma perché ha capito che ha fatto una stupidaggine: “Avrei potuto continuare a fregarmene come fanno altri (…) se una persona ha un minimo di cuore dovrebbe capire e smettere di insultare“. Ammette che con la sua partecipazione a Uomini e Donne sperava di entrare nel mondo dello spettacolo e il conduttore Giovanni Ottis gli fa notare che la notorietà che regala questo programma è effimera e poco duratura.

Infine afferma che il suo sogno sarebbe quello di poter tornare in trasmissione per chiedere scusa a Maria, a Tina a Gemma, a tutto il programma, redazione e rispettivi parterre compresi. Ammette che sarebbe difficile farlo davanti alle telecamere, ma lo farebbe molto volentieri e successivamente lascerebbe per sempre lo studio, perché con lui si sono sempre comportati nel migliore dei modi, con rispetto e gentilezza: “Ho sempre ammirato Maria, fin da piccolino la seguivo nei vari programmi. Quando si entra in questi programmi bisogna farlo in punta di piedi perché mi hanno dato la possibilità di farmi vedere. Io mi ritengo una persona buona di cuore, perché senno la verita non sarebbe mai uscita perché una persona falsa e cattiva la tiene dentro fino alla fine”.