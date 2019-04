Anticipazioni U&D, Fabrizio cacciato a causa di un video. Spunta la fidanzata: "Voleva aiutarmi, la redazione sapeva"

Secondo le ultime anticipazioni arrivate – grazie al Vicolo delle News – dopo la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne trono over di mercoledì 17 aprile, il nuovo corteggiatore di Gemma, Fabrizio Cilli, è stato cacciato dal programma. Un evento clamoroso che andrebbe a falsare tutte le dichiarazioni fatte dall’uomo all’interno del programma.

Cilli, infatti, sembra che venga “incastrato” da un video arrivato in redazione che rivelerebbe il suo disinteresse per Gemma Galgani. Lui stesso lo rivela sul proprio profilo Facebook: “Dopo che sono stato umiliato dalla redazione sono stato eliminato dal programma Uomini e donne perché sul treno ho detto che Gemma nn mi interessava“.

Fabrizio Cilli rivela di essere stato cacciato da Uomini e Donne

Un post che ha fatto alzare le antenne e destato molto interesse intorno alla questione, in pratica l’uomo sarebbe stato “incastrato” dalla redazione di Uomini e Donne, come lui stesso rivela tramite un post: “Quando sono salito sul treno mi hanno messo a sedere davanti ad un investigatore privato il quale con tanto di telecamera nascosta mi interrogava di Gemma facendo finta di essere i amico di viaggio..mi sono fidato..loro sapevano..mi ha registrato e ha consegnato tutto a Canale 5″.

Affermazioni che hanno lasciato di stucco i fan della trasmissione che, increduli, hanno tempestato la pagina di Cilli di commenti e domande a riguardo. La cosa che ha fatto più clamore è quel “loro sapevano“, in tanti si sono chiesti cosa intendesse Fabrizio. Ben presto è arrivata una clamorosa novità a spiegare il tutto e a mettere ancora più benzina sul fuoco.

Spunta la fidanzata di Fabrizio Cilli e la denuncia di Uomini e Donne

Una ragazza – sarebbe poi la sua fidanzata – ha postato uno screen shot di una conversazione tra lei e Cilli, nella quale si capisce che il 42enne è andato a corteggiare Gemma per avere un ritorno economico e aiutarla in un momento difficile per lei. Inoltre aggiunge che la redazione fosse al corrente di tutto: “Fabrizio è stato eliminato con un tranello dopo l’umiliazione di oggi. Vorrei dire a chi lo ha giudicato è offeso che non è andato per visibilità ma per aiutare me che ho seri problemi economici perché sono stata mesi senza lavoro. Scusate solo la sua fidanzata e la redazione era al corrente di tutto“.

Dichiarazioni che lasciano esterrefatti e che andrebbero a confermare che Fabrizio non era assolutamente interessato alla Galgani. I dubbi che Valentina aveva espresso durante l’ultima puntata del programma circa le foto audaci di Fabrizio postate su Instagram e lo scatto che lo ritraeva insieme a Gemma, si sono rivelati più che fondati.

E questo già basterebbe per gridare allo scoop, ma arriva un’altra bomba fragorosa. In pratica Cilli afferma che la redazione del programma ha minacciato il 42enne di ricorrere a vie legali se non avesse tolto il post: “Stamani mi contatta la redazione chiedendomi di levare il post perché potrebbe nuocere alla credibilità del programma dicendomi che in tal caso mi avrebbero denunciato e messo alle strette…prima ti spremono come un limone a piacimento loro poi ti vogliono usare come zerbino…io sono qua e nn ho paura..delle minacce..Hanno paura che apro il pentolone il loro interesse è che io stia zitto e nn sveli nulla di ciò che succede realmente lo dentro”.