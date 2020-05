U&D: dopo le offese di Sirius, arriva la dura replica di Jack Vanore

Le ultime puntate di “Uomini e Donne” sono state incentrate sul nuovo cavaliere arrivato per corteggiare Gemma Galgani, il 26enne Sirius. Alle forti polemiche e alla perplessità per la differenza di età tra i due, si sono aggiunti anche alcuni dubbi circa il reale interesse del giovane per la bionda torinese, dopo che sono spuntati nomi di agenzie e foto alquanto provocanti in pose plastiche.

Anche il passato di Sirius è tornato per testimoniare che sui social, in tempi non sospetti, il ragazzo aveva rivolto all’opinionista del dating show di Maria De Filippi Jack Vanore, parole non proprio gentili, arrivando a definirlo un “cogl***e“. In queste ore Vanore ha deciso di replicare a queste affermazioni e chiudere la questione una volta per tutte.

Dopo aver ricevuto migliaia di messaggi in cui gli veniva chiesto di rispondere per le rime alle parole infamanti di Vivarelli, finalmente l’ex fidanzato di Raffaella Mennoia ha deciso di accontentare i suoi followers e rilasciare alcune dichiarazioni in merito: “Ragazzi mi avete scritto in tantissimi in posta privata, vi ringrazio“.

Jack Vanore, poi continua rivelando di essere già al corrente di quanto accaduto e ringrazia i suoi followers per averlo difeso e per aver preso le sue parti in questa surreale bagarre: “Anche se devo dire la verità questa faccenda non mi tocca minimamente”, tiene a precisare l’opiniosta dal fisico statuario.

Uomini e Donne, l’affondo di Jack Vanore

Spiega anche il perché del suo totale disinteresse per le dichiarazioni di Sirius: “Primo perché stiamo vivendo un periodo qua in Italia, ed anche nel mondo, terribile e sinceramente quello che scriveva un ragazzino sei anni fa non mi tocca e non mi toccava nemmeno all’epoca se per questo”. Poi arriva l’affondo finale: “L’unica cosa che posso dire che mi dispiace per questo ragazzo di 26 anni che col tempo peggiora. Però alla fine, mi fa anche molta simpatia perché credo, anzi sono quasi sicuro che la figura del cogl***e la farà proprio lui“.

Insomma, Vanore ha risposto per le rime alle parole di Vivarelli che a quanto pare almeno nel suo passato, non aveva tutta quella gentilezza e signorilità che tanto professa di amare nelle donne. Stiamo parlando di molti anni fa e sicuramente il suo carattere potrebbe essere molto cambiato, come i suoi gusti in fatto di nuove conquiste. Solo il tempo rivelerà la verità.