U&D, l’agenzia di Sirius rivela alcuni retroscena sul giovane

Sirius, alias Nicola Vivarelli, è senza dubbio il personaggio più chiacchierato e divisivo del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne“ trono over, dove è andato per corteggiare la dama torinese Gemma Galgani, reduce dall’ennesima delusione d’amore. A causa della sua giovane età, il giovane 26enne ha catalizzato l’attenzione del pubblico televisivo e del popolo del web, sempre più diviso circa le reali intenzioni del ragazzo, che oltre a lavorare per la Marina mercantile, sembra sia anche inserito nella scuderia di una nota agenzia di modelli.

Sirius ha iniziato la conoscenza della 70enne Galgani prima attraverso uno scambio di messaggi via chat, per poi ritrovarsi faccia a faccia in studio. Gemma Galgani inizialmente era convinta che dietro Sirius ci fosse in realtà un uomo più maturo, anche in considerazione del tenore dei messaggi inviati, quindi per lei è stata una vera sorpresa vedere che effettivamente Nicola ha 26 anni.

Il giallo dell’agenzia del nuovo corteggiatore di Gemma Galgani

Nella giornata di ieri si è però assistito ad un vero giallo, poiché nel profilo Instagram del giovane – che si dichiara anche modello – c’erano i contatti dell’agenzia di cui fa parte, poi improvvisamente scomparsi. L’agenzia in questione è stata raggiunta da una nota testata giornalistica online, Fanpage, a cui è stato confermato il rapporto di lavoro.

Stando alle dichiarazioni rilasciate, sarebbe stata la stessa agenzia a chiedere a Nicola di eliminare i contatti dell’agenzia da Instagram: “Gliel’abbiamo chiesto noi di modificare la bio quando abbiamo cominciato a ricevere i messaggi di chi sosteneva che ci fosse l’agenzia dietro la decisione di corteggiare Gemma. Non è vero, non sapevamo che sarebbe andato a Uomini e Donne. È una cosa che ha scelto di fare Nicola da solo“.

L’agenzia ha poi rivelato che Vivarelli è realmente interessato alla dama, dunque non ci sarebbe nessuna strategia dietro. Nessuna finzione per il 26enne che in passato ha avuto altre donne, ma già da qualche tempo non parlava che di Gemma; chissà se aveva già immaginato di provare a corteggiarla, quindi l’agenzia ha fatto sapere che: “Lo prendevo in giro perché da qualche mese aveva cominciato a interessarsi a Gemma Galgani. Era dispiaciuto per il modo in cui veniva trattata, diceva che gli trasmetteva un senso di sicurezza“.

Il modello non ha abbandonato l’agenzia e la persona che ha rilasciato l’intervista ha dichiarato che Nicola è contentissimo e che non vedeva l’ora di conoscere Gemma, una donna che gli piace sempre più. Vuole che questa conoscenza vada avanti. L’agenzia ha aggiunto che Sirius si è perfino infastidito per gli attacchi che Tina Cipollari ha rivolto a Gemma, dimostrando di essere molto protettivo. In tal senso le parole che Nicola avrebbe detto all’agenzia: “Voglio proteggerla come se fosse mia, non mi piace che la gente la attacchi in quel modo perché lei non lo merita“.