U&D: dopo la scelta di Jessica, Davide esce allo scoperto e svela la verità

È stata etichettata come la seconda scelta più veloce della storia di “Uomini e Donne“, seconda solo a quella di Cristina Plevani. Ebbene si, Jessica Antonioni ha letteralmente perso la testa per Davide Lo Russo e in un solo mese, ha già terminato il suo percorso nel talk show dei sentimenti, scegliendo proprio il suo corteggiatore preferito, che le ha risposto sì.

La scelta però è già stata registrata qualche settimana fa e sul web, quando l’anticipazione è emersa, è esplosa la polemica. Pare infatti che Davide, durante il trono sentisse e frequentasse un’altra ragazza. Tale ragazza avrebbe contattato gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano e avrebbe loro fornito le prove di quanto asserito. Per tale ragione si era addirittura vociferato che la storia tra Davide e Jessica non fosse decollata.

A causa della discrepanza tra registrazione e messa in onda, in quel frangente i diretti interessati non hanno potuto parlare né difendersi. Adesso però che tutti hanno visto la puntata della scelta, Davide è tornato sui social e ha svelato la sua verità. L’ex corteggiatore ha dichiarato che la storia con Jessica procede a gonfie e vele e anche se si trova a Como per lavoro, presto scenderà a Roma per stare un po’ con lei.

Lo Russo ha categoricamente smentito il fatto che fosse stato fidanzato durante il programma. Ha asserito di non aver mai illuso la ragazza in questione, aggiungendo che quest’ultima, ha agito solo per cattiveria nei suoi riguardi. Davide ha inoltre chiarito la questione delle foto. Si tratta di scatti che lo ritrarrebbero a casa della ragazza e a detta dell’ex corteggiatore, tutto ciò è accaduto prima del programma.

Jessica ha ascoltato i vocali divulgati e lei e Lo Russo hanno chiarito la questione. Davide poi, ha tenuto a smentire anche il fatto che lui e Jessica si conoscessero prima della trasmissione, asserendo di averla vista per la prima volta all’appuntamento al buio. Dunque, Davide ha chiarito la faccenda che lo ha visto coinvolto e ha aggiunto che presto anche Jessica parlerà.