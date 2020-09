U&D, Davide Lorusso avrebbe preso in giro Jessica e la redazione: è fidanzato e arrivano le prove

“Uomini e Donne” è ricominciato da meno di un mese e i tronisti hanno già intrapreso i loro percorsi. L’ibrido tra trono classico e trono over, ha dato la possibilità a tutti di interagire con tutti e se i troni maschili si sono intrecciati con il parterre dei cavalieri, con Armando che ha puntato una corteggiatrice di Gianluca, lo stesso non si può dire per i troni femminili.

Jessica e Sophie stanno mandando avanti il loro percorso e in particolare, la Antonioni è già persa del suo corteggiatore Davide. Le anticipazioni, rivelano una Jessica che a meno di un mese dall’inizio della trasmissione, ha già deciso di interrompere il suo percorso e di scegliere il bel Davide. In molti hanno ipotizzato il complotto e che Davide e Jessica si conoscessero già.

Adesso sul corteggiatore, cala una nuova ombra. In particolare, secondo gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, Lorusso sarebbe già fidanzato. La ragazza in questione, pare abbia fornito ai due influencer le prove che testimoniano la sua frequentazione con Davide, durante la trasmissione. Amedeo e Deianira, hanno sollevato la questione.

I due, hanno pubblicato delle Instagram stories dichiarando che la presunta fidanzata di Davide, abbia fatto pervenire loro messaggi e video. “C’è una ragazza che ci ha contattato e ci ha dimostrato con messaggi e video che fino a qualche giorno prima loro stavano insieme. Guardando video e conversazioni si capisce che subito dopo non poteva essere interessato ad un’altra, quindi ha mentito“, ha dichiarato la Marzano.

E non solo, secondo l’influencer tra Davide e Jessica la storia sarebbe già finita. Inoltre, sembrerebbe che il diretto interessato sia stato contattato, informato delle dichiarazioni della ragazza in questione e pare abbia negato tutto. La Marzano però non ci sta e ha prontamente attaccato Lorusso: “Come mai neghi tutto? Io e Amedeo abbiamo visto i video di te e lei che stavate insieme, abbiamo letto tutte le conversazioni“.