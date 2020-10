Uomini e Donne, Jessica ha scelto Davide. Le parole durante il ballo e la rivelazione sul figlio

Oggi 2 ottobre, a “Uomini e Donne” all’improvviso Jessica ha scelto Davide. L’attrazione che provavano l’uno per l’altra era sotto gli occhi di tutti e finalmente la loro storia può avere inizio. Una scelta davvero particolare, come mai si era vista prima nel dating show di Maria De Filippi ma che ha emozionato tutti, portando alle lacrime anche la tronista Sophie che ha commentato: “Sono bellissimi!“.

Quando Jessica si è seduta a centro studio, mai avrebbe immaginato che da lì a poco sarebbe avvenuta la sua scelta. Maria De Filippi manda in onda un filmato dove si possono ascoltare le parole dei due ragazzi durante il ballo della puntata scorsa. Una conversazione che fa rendere subito conto di quanto sia grande l’attrazione tra loro e della voglia di viversi che hanno. Sul finire del ballo Davide rivela a Jessica – pur sapendo che non potrebbe farlo – il nome dell’albergo dove alloggia e finito il ballo Jessica si confida con il tronista Davide, dicendo che non riesce più a stare lontano dal corteggiatore.

Tornati in studio, Maria De Filippi un po’ imbarazzata, chiede quasi scusa per aver dovuto mandare in onda una conversazione così intima e privata, ma lo ha fatto per far capire che ormai la scelta della tronista era più che evidente e continuare il percorso non avrebbe avuto alcun senso. Fa entrare Davide, emozionato allo stesso modo di Jessica.

Uomini e Donne, la scelta di Jessica è Davide

Dopo aver spiegato che il suo percorso lo immaginava totalmente differente: “Sono venuta qua per un percorso lento. Mi piace tanto. […] Sto vivendo delle cose bellissime e mi manca da morire quando sto a casa. È stupido dire che mi manca perché non lo conosco”, Jessica guarda Davide e, al limite della commozione, finalmente pronuncia le fatidiche parole: “Io scelgo Davide“. Davide, con gli occhi che brillavano, si alza in piedi e fa ballare la sua nuova fidanzata.

Finito il ballo Jessica trova la forza di parlare anche del figlio Kevin nato da una sua precedente relazione, e rivela che senza dubbio sarà felice della sua scelta, perché Davide al suo bambino piace molto: “E’ innamorato di Davide“, infine rivela.