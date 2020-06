U&D, crisi tra Gemma e Sirius: entrambi chiariscono l’indiscrezione

Non si placa la polemica nata intorno alla storia più chiacchierata del gossip; si parla infatti, ancora una volta, della coppia più in vista sulle pagine rosa, ovvero Gemma Galgani e Sirius, nome d’arte di Nicola Vivarelli. In molti infatti hanno criticato pesantemente i due, a causa del profondo divario generazionale esistente tra Nicola e Gemma, che supera i 40 anni di differenza.

Nonostante tutto i due non hanno avuto alcun problema a frequentarsi, ma all’orizzonte, secondo alcune voci, sembra esserci aria di tempesta amorosa tra i due. Tanti infatti sono i rumors che paventano una crisi amorosa tra Nicola e Gemma, crisi enunciata anche dal “Uomini e Donne Magazine“, ma questa volta, allo stesso magazine, i due rispondo chiaramente.

A dispetto delle critiche, spesso gratuite, non esiste crisi alcuna in grado di scalfire la relazione che è nata tra i due, tanto che Gemma, da sempre una donna molto restia a lasciarsi andare completamente, ha di recente tenuto per mano il suo Nicola in una romantica cena nella capitale. Le cose tra i due, stando a quanto affermato dai diretti interessati, non potrebbero quindi andare meglio.

Dopo il periodo di frequentazione a Roma, il passo successivo per Gemma sarebbe quello di condividere la sua quotidianità con Nicola, ospitandolo a Torino e facendogli conoscere la sua dimora. Inoltre Nicola non vede l’ora di trascorrere altro tempo insieme alla sua Gemma, portarla anche nell’elegante e sempre romantica Forte dei Marmi.

Nessuna crisi dunque tra i due, anzi, sembra quasi che Gemma sia più innamorata che mai, sembra quasi che si sia lasciata trasportare in questa storia anche più del solito, in confronto alle numerose storie passate della dama torinese – e chi segue la donna, sa bene che la Galgani ne ha avute di storie a “Uomini e Donne”. Non resta dunque che attendere altre indiscrezioni sulla coppia.