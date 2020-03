U&D, Barbara De Santi racconta la sua amicizia con una escort: "E’ lei che usa gli uomini"

Barbara De Santi, storica dama del programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne – trono over“, dopo essersi lanciata nella musica con l’uscita di un singolo, è pronta a sbarcare anche nelle librerie grazie al suo primo manoscritto intitolato: “Fare l’amore come una escort“. Libro che è stato proprio ispirato dall’amicizia – e dai racconti – dell’amica di professione escort, per l’appunto.

Sul so profilo Instagram, Barbara De Santi ha postato un video dove racconta di questa amicizia, nata anni indietro e che le ha aperto un mondo su un argomento che lei aveva giudicato dall’esterno ma che poi, parlando con l’amica, ha completamente rivalutato sotto un altro punto di vista: “Subito sono rimasta un po’ male perché si pensa alla escort come a una donna sfruttata, poverina“.

Uomini e Donne over, Barbara De Santi parla della sua amicizia con una escort

Invece, la De Santi si è ricreduta e ha abbandonato questo cliché: “Macché, è lei che usa gli uomini” ha rivelato tra il divertito e l’incredulo la dama del trono over “e dal suo punto di vista non c’è nulla di sbagliato“. Poi ammette di aver fatto fatica a comprendere bene questo modo di vedere le cose e promette di raccontarlo ai suoi fan, probabilmente nel suo libro.

Su instagram, poi ha rivelato che sta documentandosi sull’argomento per comprendere meglio quel mondo ricco di sfumature: “Uomini che sfruttano le donne? Non sempre è così. Esiste una categoria di donne che lavora avendo capito i desideri degli uomini: le escort, forti, indipendenti, sicure di sé. Su Escort Advisor ho trovato le storie che voglio raccontare. Mi aiuteranno a capire meglio il rapporto tra Marte e Venere?”.

Nel libro parlerà degli uomini che ha conosciuto nella sua vita, ma anche delle donne che ha incontrato, un racconto quindi a tutto tondo delle sue esperienze. Intanto, dopo la furiosa lite avuta con Michele nelle puntate già trasmesse, in molti pensavano che la dama avesse deciso di non partecipare più alla trasmissione.

Così non è stato e attualmente è alle prese con la conoscenza del nuovo cavaliere – arrivato per lei e anche lui di nome Michele – con il quale sembra che le cose stiano andando più che bene, i due infatti si sono scambiati anche un bacio in studio, davanti ad un pubblico meravigliato.